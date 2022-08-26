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璀璨之星總決賽蔡淑臻當評審 189公分男大生奪總冠軍

記者楊起鳳／即時報導
王靖惟(右)為第11屆伊林璀璨之星總冠軍，林子怡為女模組冠軍，（伊林娛樂提供）
王靖惟(右)為第11屆伊林璀璨之星總冠軍，林子怡為女模組冠軍，（伊林娛樂提供）

台灣2022最強選秀第11屆伊林璀璨之星決賽盛典，8月26日於WESTAR舉行，由伊林出品的「原子少年」7帥現場開唱「原來的少年」，合體熱舞魅力引爆，全場High翻，為激烈比賽揭開序幕；「原子少年」伊林7帥中有5位來自「璀璨之星」選秀，重返夢想起點，從學弟成為學長，提醒學弟妹們「莫忘初心」，別具意義。本屆璀璨之星總冠軍最後由男模特兒組11號，身高189公分、體重71公斤，今年21歲就讀國立台南大學體育系的學生王靖惟勝出。

本屆伊林璀璨之星超過萬人報名線上海選，從複賽到決賽，歷經超過1個月的培訓，參賽者參與超過50堂專業密集培訓課程，包括舞蹈、美姿儀態、化妝造型、戲劇演出、肢體展現等，另安排各組選手參與演藝或時尚秀實戰經驗，包括錄製綜藝節目「同學來了」，及「2022台北新創嘉年華」走秀活動，最後在決賽舞台上發光發熱；總決賽由戲劇女神蔡淑臻及伊林娛樂副董事長陳婉若、踢帕娛樂董事長詹仁雄、喜歡音樂總經理陳子鴻擔任評審。陳婉若表示，「璀璨之星今年已第11年，之所以會堅持這麼久，就是希望能給年輕人一個正確的入行管道；台灣最重要的核心元素是愛與勇氣，我們希望透過璀璨之星，讓新人都能帶著勇氣追求夢想。」另今年新增設「網紅創作組」，蔡淑臻表示，「很羨慕現在的年輕人，只要有才華、創意，透過自媒體，就有機會被看見。」

「原子少年」伊林7帥林佳辰、黃文廷、金雲、李哲言、江尚儒、饒高赫及陳翊樺，一出場即High爆全場，熱舞演唱「原來的少年」時，現場氣氛沸騰到最高點。林佳辰、黃文廷、李哲言、陳翊樺、江尚儒這5位少年皆來自「璀璨之星」比賽，再次踏上當初夢想的舞台，大家都非常興奮，很開心到現場為學弟妹們加油打氣。

當初生澀害羞的小學弟，如今都在「原子少年」大放異彩，但仍時刻提醒自己莫忘初心，呼籲學弟妹們不要害怕犯錯或失敗，與其緊張想接下來要做什麼，不如好好享受舞台、燈光、鏡頭。黃文廷、林佳辰分別是第7屆「璀璨之星」選出的「花漾少男」冠、亞軍，江尚儒是第8屆「男模組」第3名，李哲言是第9屆「演藝組」第3名，陳翊樺是同屆的「花漾少男」。

本屆最受關注的新增組別「Star Dreams無限女孩」，決賽從15人中選出6位女孩出道；今年伊林娛樂與威剛科技合作，由副董事長陳婉若親自帶領，6位實體女孩將與NFT養成計劃誕生的「Star Dreams 無限女孩」透過線下線上操作，打造台灣第一個從元宇宙出道的養成系女團，讓全民可以透過NFT成為他們的經紀人！陳婉若也說這將是虛實整合的第一步，之後將虛實的IP共同整合，透過更多科技，經營元宇宙的經紀公司。

伊林演員張雁名及蔡昀羲擔任決賽節目主持，兩人首次合作展現絕佳默契，名模林嘉綺、王思偉及藝人温昇豪、賴琳恩、安妮、成語蕎及新加入伊林大家庭的江祖平盛裝出席，另「全明星運動會」第三季王品澔也與「全明星運動會」第四季的吳珝陽、徐瑋澤同台亮相，共襄盛舉；另璀璨之星選出的noovy主唱Shawn尚融也在評審計分時，獨挑大樑，演唱3首歌曲舒緩現場緊張氣氛，尚融有感而發說，「8年前參加璀璨之星時，爸媽在旁邊等名次，這次回來表演，爸媽也坐在現場。」他也鼓勵參賽者，「我到現在還是會緊張，開心比較重要。」

獲得總冠軍的王靖惟開心表示，「當初是朋友推薦我來報名，這是我第一次走秀，很謝謝伊林娛樂的老師教我走台步、化妝、社群經營等，收穫很多，我真的沒想到會拿到冠軍。」

蔡淑臻擔任本屆伊林璀璨之星評審。（伊林娛樂提供）
蔡淑臻擔任本屆伊林璀璨之星評審。（伊林娛樂提供）
「原子少年」伊林7帥合體，重聚璀璨之星演出。（伊林娛樂提供）
「原子少年」伊林7帥合體，重聚璀璨之星演出。（伊林娛樂提供）
温昇豪出席第11屆伊林璀璨之星。（伊林娛樂提供）
温昇豪出席第11屆伊林璀璨之星。（伊林娛樂提供）
新加入伊林大家庭的江祖平出席璀璨之星。（伊林娛樂提供）
新加入伊林大家庭的江祖平出席璀璨之星。（伊林娛樂提供）
伊林娛樂副董事長陳婉若擔任璀璨之星評審。（伊林娛樂提供）
伊林娛樂副董事長陳婉若擔任璀璨之星評審。（伊林娛樂提供）

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