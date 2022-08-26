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世說新聞╱紋身黑幫大白天劫車 華人嚇傻

從影以來最羞恥演出 炎亞綸被扒光僅穿四角褲遭關狗籠

記者杜沛學／台北即時報導
炎亞綸只穿四角褲被關狗籠。（圖：絡思本娛樂製作提供）
炎亞綸只穿四角褲被關狗籠。（圖：絡思本娛樂製作提供）

炎亞綸在邪教犯罪影集「我願意」中有許多突破演出，繼與姚淳耀男男擦澡、水下吻情節後，兩人又一起被扒光並關進狗籠，炎亞綸直呼該場戲是自己從未嘗試過的演出狀態，尤其縮在籠裡一整天，從早到晚屈著身體，跪到膝蓋都痛，甚至只著一件四角褲，「這是真正比較羞恥部份！」堪稱是他從影來最羞恥的演出。

特別演出黑道老大的洪都拉斯，也對炎亞綸驚呼怎麼會詮釋這樣角色？炎亞綸回應：「我是喜歡演戲的人，對我而言，身為演員在演出這樣情節，沒有所謂的尺度選擇，反而興奮外界對我的認知有所打破！」

炎亞綸(左起)、姚淳耀被關狗籠。（圖：絡思本娛樂製作提供）
炎亞綸(左起)、姚淳耀被關狗籠。（圖：絡思本娛樂製作提供）

此外，姚淳耀裸身吊著被洪都拉斯毒打，姚淳耀回憶拍攝過程，心有餘悸的說：「當時雙手被束帶綁著吊起來，得自己用手扣著鐵鍊懸吊的鉤子，很像吊單槓，又因為需要取不同拍攝角度，被吊了超過30分鐘，最後真的氣力放盡，手腕也勒出一條條血痕。」他形容：「那場戲最後角色真的虛脫，是因為我真的手腳都沒力！」

而高慧君在劇中有雙胞胎兒女劉晉瑋、宸頤，她目睹兒子被信眾毒打性命垂危，高慧君心痛的形容：「兒子眼睜睜地從我眼前被扛走的那個眼神，我茫然我無助我恐懼。」

姚淳耀(右)裸身吊著被洪都拉斯毒打。（圖：絡思本娛樂製作提供）
姚淳耀(右)裸身吊著被洪都拉斯毒打。（圖：絡思本娛樂製作提供）

姚淳耀也對該場戲印象深刻，他說：「在現場拍攝時，每次唸到最後要信徒們跟著我唸『媽媽對不起』，幾乎每個演員都淚流滿面，現場可以感受到大家當下似乎不是在演戲，而是真的在為自己懺悔。」他也透露自己與媽媽感情很深，曾有一位算命老師要他在媽媽面前讀「父母恩重難報經」，「讓我哭到難以自己，因此每次在讀劇本時，這段情節都讓我感到震撼。」

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