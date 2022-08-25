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忙演唱會、宣傳電影 徐若瑄照睡滿8小時

記者陳建嘉、黃保慧／綜合報導
徐若瑄(左)、柯震東出席「初戀慢半拍」首映會，期許票房大賣。（記者王聰賢／攝影）
徐若瑄(左)、柯震東出席「初戀慢半拍」首映會，期許票房大賣。（記者王聰賢／攝影）

台灣女星徐若瑄、柯震東主演的「初戀慢半拍」日前舉辦首映會，主要演員談起對票房的期望，導演陳駿霖提到只要破台幣3000萬（約100萬美元）就很開心，徐若瑄則搞笑說如果破3000萬，就要逼于子育、柯震東公開戀情，讓兩人急忙否認，強調自己單身，「要怎麼公開連我們都不知道的戀情」。

徐若瑄近期除了宣傳電影，還要忙著即將登場的小巨蛋演唱會，即便蠟燭兩頭燒，仍照規定每天睡滿八小時，「睡得好，喉嚨狀態才會好」，她也把握時間與在新加坡的家人視訊，自爆6月到澳洲旅遊時不慎跌倒，因為下意識用手去撐，痛了好幾天，後來照超音波，發現是旋轉肌腱撕裂傷，「舊傷還沒好，現在練舞練到最後一首就很不舒服，比生小孩還痛，正在做物理治療。」但她並沒有因此改變編舞，「我絕對會給歌迷最好的演出」。

柯震東近期除了宣傳電影，首部執導電影「黑的教育」正在趕後製，再加上他最近要開始準備主演新片，「幾乎沒什麼時間睡覺，但我會把三種身分都做好」，並說「黑」片已報名金馬獎，被問是否對入圍有期待，他搖頭笑說：「不會有太大的壓力，但我相信演員們都很棒」。

黃遠(左)、宋芸樺出席「為了國家」威尼斯影展行前記者會。（圖：文策院提供）
黃遠(左)、宋芸樺出席「為了國家」威尼斯影展行前記者會。（圖：文策院提供）

另外，宋芸樺主演的新片「為了國家」，即將前進威尼斯影展，她日前出席影展行前記者會，提到自己與法國演員沙伊恩布曼丁（Shaïn Boumedine）有段異國戀，兩人還有不少親密戲，先前在台灣拍片時，她還會帶對方到台北大稻埕逛街，至於是否真的想來一段異國戀？她則笑說在海外拍片時，偶爾有小豔遇，讓她知道自己在外國人眼中，行情還不錯。「為了國家」的拍攝涵蓋三個國家，分別在阿爾及利亞、法國、台灣，電影預計明年初上映。

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