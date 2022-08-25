周遊歡慶85歲生日 許願「老公不要再走失」

李朝永(左)說他這五年來每天都在懺悔道歉，只要周遊開心。（記者楊起鳳／攝影）

台灣電視劇製作人「阿姑」周遊日前85歲生日，她的好朋友及乾兒子乾女兒提前為她在晶華酒店慶生。小十歲導演 老公李朝永照例又摟又親曬恩愛，阿姑切蛋糕時許願「老公不要再走失」。讓李朝永笑說：「她處女座又屬虎，一件事可以記五年，我天天都在懺悔。」李朝永為表忠誠獻上親吻，甚至上演草莓餵食秀，大力放閃。

阿姑周遊交遊廣闊，她透露每一年都會請客做壽，但因為大兒子馮凱在外地拍戲，家人想簡單慶祝，但她越想越不對，決定小規模宴請至親好友，並應允明年生日剛好是她和李朝永結婚45周年，要一起慶祝寶石婚。前一晚她的小兒子張志群、媳婦陳書璇以及獅子會創會會長張瓊玲、李靜美母子、周守訓夫妻、「鳥來嬤」吳敏等皆為座上賓。

生日宴上，李朝永昔日的「偏離正軌」舊事，仍不停被虧，趁阿姑跟賓客聊天時，他忍不住小小抱怨：「都五年了，每晚床前還都要跟她許一次誓言，她會問『我哪裡比不上她？要是你沒有那樣多好？』」周遊也大爆床事，透露每天和李朝永「上床」以前，他都先跪在那裡，「五年了天天跪在那裡，說他那時候頭昏昏的，天天懺悔。」讓李朝永趕忙安撫說：「我對不起太太，今後要開心。」隨即乾杯賠罪。

周遊和李朝永成立的台灣影人協會，每年都會辦「聽咱的歌 看咱的影 台灣經典電視電影 演唱會」，今年邀請台語金曲歌王許富凱、荒山亮、秀蘭瑪雅等歌手演出，剛好也是阿姑生日，他們希望疫情 期間，透過懷舊影片和歌曲溫暖大家的心。