愛兒新歌MV露臉 周杰倫：搶走老爸鋒頭

周杰倫虧兒在新歌MV中搶風頭。（圖：GQ提供）

台灣天王周杰倫 相隔6年推出第15張專輯，更讓兒子Romeo在新歌「粉色海洋」MV中登場，他接受「GQ」雜誌專訪時笑稱兒子：「都已經搶走老爸的鋒頭了。」加上之前幫女兒Hathaway寫的「前世情人」，他形容：「Romeo和Hathaway其實應該都算有自己的作品了。」

Romeo參與爸爸周杰倫新歌「粉色海洋」MV拍攝。（圖：杰威爾音樂提供）

周杰倫受訪時分享：「出道這麼多年了，到現在就是靠感覺寫歌，想寫就寫，不想寫唱片公司也不會勉強，這就是最真實的創作人。」他出專輯從來不是為了討好聽眾口味，也形容：「不如這樣說，我做音樂是改變聽眾的品味。」

周杰倫對自己的審美觀很有自信。（圖：GQ提供）

新歌MV走訪世界各地拍攝，外界看到的是大手筆、大預算 ，周杰倫卻透露有個浪漫的目的，想藉由新專輯，帶上歌迷一起環遊世界，藉由歌曲提升大家對藝術的興趣，他分享：「藝術的形式有很多種，也以不同的方式觸動我們的心靈，我想藉著流行音樂拉近藝術跟大眾的距離，藝術並非遙不可及，藝術往往就圍繞在我們身邊。」

此外，身為蘇富比首位亞洲策展人，周杰倫聊起對美的嚮往，難掩自信與霸氣：「我一直對自己的審美觀是非常有自信的，就像音樂一樣，是活在自己的世界的，就好比一個導演 ，知道這個場景裡什麼東西是對的、什麼是不適合的、什麼畫面應該在哪首歌、什麼畫面應該在音樂的前段後段。」