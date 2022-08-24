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周杰倫父愛藏歌中 虧兒子MV露臉「搶走老爸風頭」

記者杜沛學／台北即時報導
周杰倫虧兒在新歌MV中搶風頭。(圖:GQ提供)
周杰倫虧兒在新歌MV中搶風頭。(圖:GQ提供)

周杰倫相隔6年推出第15張專輯，更讓兒子Romeo在新歌「粉色海洋」MV中登場，他接受「GQ」雜誌專訪時笑虧兒子：「都已經搶走老爸的風頭了。」加上之前幫女兒Hathaway寫的「前世情人」，他形容：「Romeo和Hathaway其實應該都算有自己的作品了。」

周杰倫受訪時分享：「出道這麼多年了，到現在就是靠感覺寫歌，想寫就寫，不想寫唱片公司也不會勉強，這就是最真實的創作人。」他出專輯從來不是為了討好聽眾口味，也形容：「不如這樣說，我做音樂是改變聽眾的品味。」

Romeo參與爸爸周杰倫新歌「粉色海洋」MV拍攝。(圖:杰威爾音樂提供)
Romeo參與爸爸周杰倫新歌「粉色海洋」MV拍攝。(圖:杰威爾音樂提供)

新歌MV走訪世界各地拍攝，外界看到的是大手筆、大預算，周杰倫卻透露有個浪漫的目的，想藉由新專輯，帶上歌迷一起環遊世界，藉由歌曲提升大家對藝術的興趣，他分享：「藝術的形式有很多種，也以不同的方式觸動我們的心靈，我想藉著流行音樂拉近藝術跟大眾的距離，藝術並非遙不可及，藝術往往就圍繞在我們身邊。」

此外，身為蘇富比首位亞洲策展人，周杰倫聊起對美的嚮往，難掩自信與霸氣：「我一直對自己的審美觀是非常有自信的，就像音樂一樣，是活在自己的世界的，就好比一個導演，知道這個場景裡什麼東西是對的、什麼是不適合的、什麼畫面應該在哪首歌、什麼畫面應該在音樂的前段後段。」

周杰倫對自己的審美觀很有自信。(圖:GQ提供)
周杰倫對自己的審美觀很有自信。(圖:GQ提供)

周杰倫 導演 預算

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