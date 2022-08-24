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穿艾成買的白紗 王瞳淚崩：永遠是你漂亮老婆

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穿艾成買的白紗 王瞳捧婚紗照淚崩：永遠是你漂亮老婆

記者陳慧貞／即時報導
王瞳捧著自己與艾成的合成婚紗照崩潰痛哭。（記者李政龍／攝影）
王瞳捧著自己與艾成的合成婚紗照崩潰痛哭。（記者李政龍／攝影）

馬來西亞歌手艾成17日墜樓殞命，享年40歲，由妻王瞳取名的「超乎想像 艾成了」追思音樂會昨（24日）落幕，原本夫妻兩打算9月回馬來西亞補辦婚禮，如今天人永隔，追思會如同來不及辦的婚禮，王瞳承受喪夫錐心之痛，一身白衣憔悴暴瘦一大圈，捧著與艾成的「婚紗照」，她決堤淚水如思念潮水，崩潰痛哭：「今天當作是我跟你辦婚禮喔！」令全場心痛鼻酸，至於艾成是否落葉歸根，目前仍不得而知。

艾成追思會24日於台北第一殯儀館景行廳舉行，家屬親友、教友以2小時音樂會形式紀念一生熱愛音樂與表演的艾成，他生前自選秀節目「超級偶像」冠軍出道後，累積粉絲眾多，現場教友、演藝圈星友等，約超過500人送行；追思會現場如同大型舞台，台上擺上艾成生前最愛的麥克風，開場就有王瞳、潘奕如、張芸京「耶!一同進城」演唱組曲，黃國倫帶領「超偶」歌手廖志良、江明娟、符瓊音、林吟蔚的大合唱「全部攏是祢」。

王瞳上台致詞，一開口就哽咽：「親愛的老公，我好想你」，穿著艾成買的白衣當婚紗，王瞳難熬喪夫之痛，成日盯著艾成照落淚，「無法相信用生命在愛我的你，捨得讓我這樣傷心難過，你不是說我們要生一個孩子嗎？你不是說要買離教會很近的房子嗎？」她說這幾天不敢聽艾成的歌、不敢看訊息、不敢看新聞，「我只想去找你，不停不停地哭，求神瘋狂安慰我，主啊，我撐不住了...」直到她接收到訊息，「告訴我千萬不要做傻事，以為是去找你，其實是永別」。

艾成、王瞳於2020年7月7日結婚，「從此七七傳奇沒停過，你榮耀的時刻是10點10分，那也是七（時鐘時針、分針形），超乎想像」，王瞳也決定以後都要比「七」手勢，在艾成留給她的最後創作曲「我在這裡」歌聲中，坐上琴台伴奏，畫面悲傷又幸福。

王瞳也公開為9月婚禮準備的Q版喜帖，她說，原本打算在回馬來西亞前要送給艾成的禮物，如今改成「我在這裡」歌詞，捧著教會送的合成婚紗照，捶心肝痛哭「我永遠會是上帝的寶貝女兒、你美麗的老婆，夫妻本一體，我們現在更合而為一，能嫁給你，是我這輩子做的最正確的決定，有一種愛情，叫做艾成王瞳，我愛（艾）你，與你同（瞳）在」。

王瞳手比七帶著艾成遺照走出靈堂。（記者李政龍／攝影）
王瞳手比七帶著艾成遺照走出靈堂。（記者李政龍／攝影）
王瞳、艾成來不及發出的喜帖，後來將底下的時間、地點，改成艾成創作「我在這裡」歌詞...
王瞳、艾成來不及發出的喜帖，後來將底下的時間、地點，改成艾成創作「我在這裡」歌詞。（民視提供）
王瞳決定以後都要比「七」手勢。（記者李政龍／攝影）
王瞳決定以後都要比「七」手勢。（記者李政龍／攝影）
艾成（右）最後錄製節目身影曝光，王瞳淚眼合唱「對你愛不完」。（取材自噓星聞）
艾成（右）最後錄製節目身影曝光，王瞳淚眼合唱「對你愛不完」。（取材自噓星聞）
王瞳決定以後都要比「七」手勢。（民視提供）
王瞳決定以後都要比「七」手勢。（民視提供）

艾成 王瞳

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