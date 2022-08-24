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什麼都不必說…捲網紅輕生風波 林心如沉默3天照上工

​​娛樂新聞組／綜合報導​
林心如照常上工，PO文「什麼都不必說」。（取材自臉書）
林心如照常上工，PO文「什麼都不必說」。（取材自臉書）

台灣女星林心如日前在社群發文公告，表示近來發生有人假冒她的名義詐騙，冒名是她助理去要房間，還有人冒名是她姪女，要求廠商給產品。她PO出五張對話截圖自清，痛批詐騙：「這麼有空怎麼不好好的找個事做」，她澄清「我沒有網紅姪女叫荷莉」、「我的助理不叫珊珊」。 想不到兩天後被點名的網紅荷莉輕生身亡。

林心如沉默三天後照常上工，晚間以歌詞「什麼都不必說」代替心情PO文。

林心如在IG限動貼出工作側錄照，還擷取比莉名曲「什麼都不必說」歌詞發文：「啊～啊～什麼都不必說⋯⋯」，文末寫著「充實的一天」、「吃飯卸妝洗澡睡覺」，心情看起來很輕鬆，沒受風波影響。

網紅荷莉IG突貼文指出她已輕生離世。 （取材自Instagram）
網紅荷莉IG突貼文指出她已輕生離世。 （取材自Instagram）

網紅荷莉IG限動日前突然貼文寫道「她在22號凌晨選擇離開這個世界，她是個善良的人，什麼都以別人為優先的人，對待員工亦是，雖然嚴格但是很大方，她終究打不過這次的心魔，她無病無痛了，R.I.P」。

還貼出一封疑似荷莉的手寫信給員工工珊珊的信，信中寫著「我不怪妳，沒事的，我還挺得住」、「我知道妳不是故意的，我相信妳的善良，但以後千萬別這麼做了」。

荷莉的團隊也再次強調「因為員工的失誤，荷莉都選擇自己扛，被罵一人分飾多角我們真的看不下去」，「希望不要再有了，大家多留點口德保持善良」。

林心如 詐騙 社群

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