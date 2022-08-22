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李立群駁「反共」說 ：那不是我兒子、台灣是中國的

娛樂新聞組／即時報導
李立群（左圖）否認網傳照片是他兒子（右圖）。（取材自微博、抖音）
李立群（左圖）否認網傳照片是他兒子（右圖）。（取材自微博、抖音）

藝人李立群近日被流傳其兒子在網路上稱「反共」的截圖，引發中國網民不滿，目前人在台灣的李立群台北時間22日深夜親上火線，以抖音影片方式回應稱，網路上流傳的那張截圖不是他兒子，也否認自己是台獨，稱「不知道又是誰在弄的」，並強調支持一個中國，「台灣是中國的一部分」。

搜狐娛樂報導，李立群聲明說：「大家好，我的立場在抖音上表明過很多次，但是今天張三來黑我一下，明天李四來黑我一下，層出不窮，那張截圖不是我兒子，不知道又是誰在弄的，你們不要去相信別人的話，我支持全世界只有一個中國，台灣是中國的一部分這個事實，我這個立場永遠不變，謝謝。」

中國網民流傳疑似李立群的兒子照片，但被李立群否認。（取材自微博）
中國網民流傳疑似李立群的兒子照片，但被李立群否認。（取材自微博）

日前中國網民挖出疑似李立群兒子李元太的噗浪帳號「cos名元太本名也元太」，他曾在上面發文透露「去你X的CCP（中國共產黨），今天我們家低頭不是因為在那裡賺錢，都退休回台了！會配合你們是因為江湖道義，不去拖累那四部還沒上映的電影的製作方，而不是真的怕你們，要幫你們維穩那個被軍演戳破的紙老虎形象」，最後更強調「李家永遠都反共」。

另一張截圖則是該帳號與網友筆戰時，稱「李立群是我爸，他從來沒有挺過共，你可以不用再起鬨了」，再加上該帳號曾PO出李元太的自拍照，因此認定該帳號就是李立群的兒子李元太，再度將父子倆貼上台獨標籤。

李立群22日晚間上傳影片澄清「反共」傳言。（取材自微博）
李立群22日晚間上傳影片澄清「反共」傳言。（取材自微博）

引起網友公憤後，該疑似李元太的使用者火速關閉噗浪帳號。不過也有人質疑，該用戶無法證明真的是李立群的兒子。

報導稱，目前對於李立群的發聲，中國網民的態度不一，有人表示支持，但也有人質疑，認為如果要澄清就找兒子一起露面。

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