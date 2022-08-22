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華爾街日報：習近平可能於9月中旬出訪中亞

值得借學貸嗎？52%大學生薪水不如高中畢業生

楊貴媚打呼超大聲 鍾欣凌半夜邊聽邊笑

記者林怡秀／綜合報導
楊貴媚(中)、鍾欣凌(左)、嚴藝文(右)三人上衛視「一袋女王」。（圖：衛視提供）
楊貴媚(中)、鍾欣凌(左)、嚴藝文(右)三人上衛視「一袋女王」。（圖：衛視提供）

衛視「一袋女王」日前錄影邀請台灣女星楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文三人，分享一起主持實境節目的點滴及互爆糗事，讓整場錄影歡笑連連。三人為了參加了小琉球國小畢業生獨木舟環島挑戰，需要先學會如何在海裡登上獨木舟，而鍾欣凌狀況連連，去完小琉球下定決心要減肥，至今順利減重五公斤，算是意外收穫。

三人透過節目前進小琉球，還參加了當地國小畢業生獨木舟環島挑戰，水性頗好的鍾欣凌並不怕水，沒想到要爬上獨木舟時，卻因為肚子卡在船身，一直上不去，只好同時出動幾位教練，推跟拉同時用力，沒想到泳衣下襬竟然整個翻起來，害她整個曝光，讓鍾欣凌只好對著正在拍她的空拍機說：「幫我打馬賽克！」超好笑畫面讓全場笑瘋。

鍾欣凌還爆料有次去台南錄節目卻發現的一個祕密，有一次大家住在民宿，鍾欣凌半夜起來上廁所時，聽見好大聲的打呼聲，她心想一定是嚴藝文，就跑去嚴藝文房門口偷聽，沒想到卻是一片寂靜，鍾欣凌這才確定此起彼落的打呼聲是來自她心中認為最氣質高雅的楊貴媚，她還跑去楊貴媚房門口邊聽邊笑， 讓一旁的楊貴媚大喊說：「沒有那麼誇張！」趕緊解釋可能是從小氣管不好造成的。

減重 民宿

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