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羅時豐「回歸正YA」 帶比基尼辣妹唱跳

記者王郁惠／綜合報導
羅時豐帶領比基尼辣妹唱跳。（記者李政龍／攝影）
羅時豐帶領比基尼辣妹唱跳。（記者李政龍／攝影）

台灣「國民姑丈」羅時豐時隔六年，於北流舉辦「回歸正YA」巡演，久違開唱的他誠意滿滿，不僅再剷肉5公斤，連換5套造型微秀「肌」情，時而深情、時而勁歌熱舞，3小時帶來36首經典歌曲，更化身饒舌歌手，率比基尼辣妹舞群同歡，帶來台妹組曲，不顧「求生慾」，笑喊：「管他姑姑（指老婆）在哪裡，今晚就要開心盡情的唱。」

他在開場影片中分飾跑酷高手與YouTuber姑丈，上演極限追逐戰，一句「我是歌手，林北回來了！」，羅時豐一身黑紅勁裝、秀出結實臂膀，一連帶來多首舞曲，重現當年華麗歌廳秀。沒想到才唱完他就討罵又討拍，表示已做好被酸民罵，「如果你們是酸民，也是付費酸民，就盡量罵沒關係」，還要粉絲大聲罵他「哭么」才爽。

接著他變身台式潮叔，上裸穿米白西裝搭配短褲，一連演唱傳頌多年的經典歌曲，包括「深夜麵攤」、「難得」、「感情到最後」等，展現深情一面；他一直笑稱是「沒化妝的韋禮安」，特別將韋禮安的夯歌「如果可以」改編成台語版，別有一番風味。

他之前一直被虧語速太慢，首度挑戰饒舌雖怕被當成數來寶，但他以充滿節奏的饒舌唱腔獻唱「辣台妹」與「我愛台妹」，驚呆粉絲也成功解鎖嘻哈歌手成就！還將「細妹按靚」與「斯斯廣告歌」改為舞曲版，帶領比基尼辣妹唱跳，直呼：「凍袂條了啦！」

YouTuber

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