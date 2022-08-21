謝金燕揪歌迷蹲馬桶合唱 搭「禮物纜車」送粉絲幸運物

謝金燕在舞台上勁歌熱舞，氣氛被炒至高點。（圖：開麗娛樂提供）

台灣歌手謝金燕「TURN口罩 」演唱會近日在高雄巨蛋登場，去年她把馬桶道具搬上台北場，這次在高雄她配合在地人情味，多帶了一組蹲式馬桶，揪歌迷上台跟她一起「蹲馬桶」合唱，畫面相當逗趣；然而唱到「青春日記」時，才唱三句的她聽到歌迷的尖叫聲，感動到哽咽紅眼眶，她說：「看得出來我很激動對嗎？這個疫情 真的讓我等太久了！」

謝金燕相隔六年登高雄巨蛋， 儘管因疫情整整延期一年，仍吸引超過八成粉絲到場支持。演唱會以四大曲風、五套華麗造型貫穿，開場她一身火紅亮片緊身服搭配披風，深V開到肚臍，與18位舞者嗨唱「TURN口罩」，在「練舞功」舞曲橋段時又換上一身螢光橘色單車褲裝，魔鬼身材大釋放。

一開場就高喊「高雄」的她，一連勁歌熱舞九首經典舞曲，包括「嗆聲」、「叉燒包」、「甲你跳舞」等嗨歌。

演唱會道具多多，除了馬桶，謝金燕還在高雄巨蛋搭「禮物纜車」，她打趣稱為「高纜」，讓二樓的觀眾也能拿到禮物。她還精心設計幸運口罩送給歌迷，她以戴了15年的幸運手繩作為發想靈感，透露十多年前因緣際會得到一個七彩手繩，從此戴著它工作，遇到種種波折總能迎刃而解，她也想把這份幸運分送給歌迷。

她為了高雄演唱會提前一個月閉關訓練，對體態要求嚴謹，每餐以蛋、雞胸肉、香蕉及一大碗白飯補充體力，以高蛋白食物為主的她平均一天吃八顆蛋，原本就吃不胖的她這一個月下來反倒瘦了兩公斤，目前46公斤。