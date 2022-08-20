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次女仙氣像大S 小S自豪基因好

記者李姿瑩╱綜合報導
偕次女Lily(右)出席精品活動，女兒被誇讚明星架勢十足。（記者李政龍／攝影）
偕次女Lily(右)出席精品活動，女兒被誇讚明星架勢十足。（記者李政龍／攝影）

藝人小S與次女Lily（許韶恩）日前一起出席精品活動，對於Lily被網友稱讚仙氣十足，像極大S，小S佯裝不滿：「為什麼只要好的基因都像大S？然後許老三就是像我？」但她不怕女兒搶走鋒芒，自豪女兒優秀也是基因好的證明。

年僅15歲的Lily出落得水靈動人，因為熱愛擊劍，又有「擊劍女神」美稱。她首次參與公開活動難掩緊張，一發言就忍不住往後退，被小S當場酸：「妳是想退回後台喔？」Lily應要求秀出流利英文，小S又嚇她要跳舞，讓信以為真的Lily當場傻眼。

看到小S說到大S有些吃醋，Lily展現高EQ，補充道：「我覺得我有些地方像媽媽，有些地方像姨媽(大S)。」但小S仍糾結女兒曾私下稱大S為偶像，Lily馬上嘴甜說明「兩人都很漂亮」，非常欣賞媽媽的自信態度跟個人魅力。

相較於平日單獨出席活動，小S首度同框二女兒，直呼心情複雜，不能亂講話。未來Lily是否會進入演藝圈？小S表示：「今天的活動是很好的經驗，但未來的選擇讓她自己選。」Lily對此並不排斥，有機會想嘗試當演員。

青春洋溢的Lily目前沒有追求者，小S知道女兒喜歡「小奶狗」類型男孩，也感受到她頗受異性歡迎。小S有提醒，出門在外不要喝男生給的任何飲料，希望等18歲再交男友，而且最好別太「重口味」，發展純純的愛就好。

小S另外透露，姊夫具俊曄已經在台灣定居，現在有工作才會出國。他們私下無話不談，小S在姊夫面前毫無偶像包袱，興致一來就開心熱舞，逗得具俊曄哈哈大笑。他們現在相處一點也不尷尬，「有時我到我姊家，她在房間梳妝打扮，我和姊夫就會在客廳聊天，他會和我分享他喜歡的電子樂。」

小S 大S 具俊曄

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