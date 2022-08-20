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艾成媽護王瞳：永遠是蔡家一分子

記者楊起鳳╱綜合報導
艾成（左）的媽媽表示媳婦王瞳(右)永遠是他們蔡家的一分子。（圖：民視提供）
艾成（左）的媽媽表示媳婦王瞳(右)永遠是他們蔡家的一分子。（圖：民視提供）

藝人艾成17日墜樓身亡，事發後家人趕來台灣處理後事，艾成的母親寫給兒子的一封信，除了萬般不捨，也表明媳婦王瞳永遠是他們蔡家的人、蔡家的一分子。

艾成的母親寫道：「媽媽相信你不會主動去選擇這樣的方式離開我們，讓我們如此傷心。事發前一段時間，你還是每天都和我們在家庭群聊天，你對回鄉的計畫期待不已，全家人都開開心心地計畫著等你9月回來，要讓你和瞳瞳擁有一個美好溫馨的婚禮，你也對我們的計畫連聲讚好。」她表示：「艾成離開了，但留下了很多美好的音樂，希望當歌迷朋友想念他的時候，可以播放收聽他唱的歌，不要忘記這麼一位有天賦的歌手，曾在舞台上發光過。」

艾成媽媽也對兒媳王瞳說，「雖然艾成離開了，但你永遠是蔡家的一分子，永遠是我們深愛的家人，在台灣和在馬來西亞的家人們都很愛你。往後我們作為一家人會繼續在主裡相愛，相互扶持，也希望所有愛著艾成的人也能愛王瞳，為他守護他深愛的妻子。」字字句句引人鼻酸。

艾成在家排行第三，此行赴台包括爸爸、媽媽、大姊、二姊、二姊夫以及兩個弟弟共七位，基於防疫規定，直接由防疫專車接往防疫旅館，居家檢疫3天。因為是入境奔喪，若經衛生局審核通過，一天可以請假外出四小時。民視透露，家人心情仍在平復，目前都不會外出。

艾成發生憾事後，遺體送往板殯，老婆王瞳神情憔悴見最後一面，離開相驗室時，雙腳無力需要人攙扶。

艾成 王瞳 防疫

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