鳳飛飛69歲冥誕 「最愛男人」首亮相

鳳飛飛69歲冥誕，姪兒林克峰（右）和黃子佼一起追憶「帽子歌后」。(記者王聰賢／攝影)

「帽子歌后」鳳飛飛過世10年，20日是她69歲冥誕，出版社舉辦「掌聲想起 鳳飛飛」新書記者會，她的兒子趙彣霖因確診不克出席，改由被稱為是她「最深愛男人」的姪子林克峰代為出席，鳳飛飛生前相當疼愛這位姪兒，連他的小名「海洋」都是她取的。

首次露面的林克峰是鳳飛飛二哥林鴻明的兒子，提到自己出生時算命師說他命中缺水，「姑姑就說那叫海洋好了，海洋的水夠多，『這樣就超級不缺水了吧』」他一歲多就與父母搬到台北跟鳳飛飛及其母親同住，還讓巨星姑姑為他把屎把尿。

「我聽媽媽說，有次姑姑幫我洗澡，腳底一滑顧不得自己，只想到要護住我，結果摔跤受了傷。」他動容說：「姑姑就像我的第二個媽媽．後來姑姑嫁到香港 以後，逢年過節回大溪，也總是在我們家一起家族聚餐。」

記者會主持人、同樣也是資深鳳迷的黃子佼，聽到林克峰的回憶，羨慕說：「你比較幸福，有她幫你洗過澡。」他特別穿上最後一次訪問鳳飛飛時的褲子，表示對偶像的想念和敬意。

而書中的受訪者金瑞瑤、黃韻玲、趙樹海、王祖壽、何啟弘、鳳二嫂等台前幕後友人，也以VCR方式，侃侃而談心目中的鳳飛飛。鳳飛飛曾說「來不及唱的歌，下輩子再唱給你們聽」，她歌聲從不止息，影響著上千萬人。為了出版這本書，她的家人翻箱倒櫃，找到她寫給夫婿的情書。書中還記載了各種軼事。