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小S超仙二女兒現身 女神感爆棚像大S「老媽吃味了」

記者李姿瑩／台北即時報導
小S（左）和二女兒Lily出席品牌記者會。(記者李政龍／攝影)
小S（左）和二女兒Lily出席品牌記者會。(記者李政龍／攝影)

小S(徐熙娣)19日與次女Lily（許韶恩）一起出席時尚精品活動，對於Lily被網友稱讚仙氣十足像極了大S，小S佯裝不滿：「為什麼只要好的基因都像大S？然後許老三就是像我？」但她不怕女兒搶走鋒芒，自豪女兒優秀也是基因好的證明。

年僅15歲的Lily出落得水靈動人，因為熱愛擊劍，又有「擊劍女神」美稱。她首次參與公開活動難掩緊張，一發言就忍不住往後退，被小S當場虧：「妳是想退回後台喔？」Lily應要求秀出流利英文，小S又嚇她要跳舞，讓信以為真的Lily當場傻眼。

小S（左）和二女兒Lily出席品牌記者會。(記者李政龍／攝影)
小S（左）和二女兒Lily出席品牌記者會。(記者李政龍／攝影)

看到小S說到大S有些吃醋，Lily展現高EQ，補充道：「我覺得我有些地方像媽媽，有些地方像姨媽（大S）。」但小S仍糾結女兒曾私下稱大S為偶像，Lily馬上嘴甜說明「兩人都很漂亮」，雖然媽媽私下更瘋，但非常欣賞她的自信態度跟個人魅力。

相較於平日單獨出席活動，小S首度同框二女兒，直呼心情複雜，不能亂講話。未來Lily是否會進入演藝圈？小S表示：「今天的活動是很好的經驗，但未來的選擇讓她自己選。」Lily對此並不排斥，有機會想嘗試當演員。她昨爆料小S化妝包裡的內容物，在媽媽暗示下學會適時幫品牌打廣告。

青春洋溢的Lily目前沒有追求者，小S知道女兒喜歡「小奶狗」類型的男孩，也感受到女兒頗受異性歡迎。她有提醒女兒出門在外不要喝男生給的任何飲料，希望等18歲再交男友，而且最好別太「重口味」，發展純純的愛就好。

小S另外透露，姊夫具俊曄已經在台灣定居，現在有工作需要才會出國。他們私下無話不談，小S在姊夫面前毫無偶像包袱，興致一來就開心熱舞，逗得具俊曄哈哈大笑。他們現在相處一點也不尷尬，「有時我到我姊家，她在房間梳妝打扮，我和姊夫就會在客廳聊天，他會和我分享玩笑、喜歡的電子樂。」

來源:聯合影音

小S 大S 具俊曄

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