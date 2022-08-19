艾成媽媽慟別兒子 分享親筆信：王瞳永遠是蔡家一分子

艾成的經紀公司重開「艾成的異想世界」粉絲專頁，播放他的歌曲。(圖：民視提供)

馬來西亞籍藝人艾成 墜樓身亡，將於台北時間24日舉行追思會，馬來西亞家人也抵台，艾成的母親更寫下給兒子的千字信，「你早已是媽媽心中的冠軍」，也盼外界替兒子守護他深愛的妻子王瞳 。

艾成本名蔡艾成，1982年於馬來西亞出生，曾在「超級偶像」第2屆奪下冠軍，出演過「風水世家」、「新兵日記」、「父與子」、「我和我的兄弟．恩」等戲劇，和藝人王瞳於2020年結婚。

艾成的母親在信中以「致我親愛的兒子，艾成」開頭，回憶艾成從小就展露對音樂的天賦與熱愛，還因媽媽喜歡劉德華，很小就會為媽媽唱劉德華的歌，甚至參加模仿賽獲得劉德華親自頒獎，讓音樂夢在艾成心裡萌芽。

艾成的母親寫道：「你在舞台上表演時眼中的光芒，我一直都看在眼裡，我很清楚你生來就是屬於舞台的，所以20年前當你決定到台灣追夢時，我和爸爸縱使有再多的不捨，也沒有把你留在馬來西亞，因為比起你在身邊的陪伴，我們做父母的更希望你能快樂和夢想成真。」

艾成的母親坦言，知道兒子20年的追夢路有多坎坷，雖然看了很心疼，但也開心艾成擁有屬於自己的舞台，「其實你早已是媽媽心中的冠軍」，也說艾成總是會帶他們體驗自己認為好的事物，「你已經盡了你的孝心，每一段與你相聚的時光都是我所珍藏的記憶」。