朱延平揭祕「異域」爆劉德華降價演出 苦難跑摔不喊累

朱延平(右)當年找庹宗華演出「異域」，挖掘出他滄桑的成熟面貌。（記者王聰賢／攝影）

台灣資深導演 朱延平日前出席執導經典電影 「異域」的特別放映活動，他受訪時提到當年找來劉德華、柯俊雄以及庹宗華主演「異域」，劉德華是紅遍全亞洲的巨星，但跟他一樣，都是柏楊的原作小說書迷，「如果他是原片酬，我一定請不起，結果他願意降價來演，在裡面跑啊、摔啊，就算很苦也依舊拍完全程」。

劉德華當年是亞洲天王，因為太想演「異域」，特地湊出20天空檔赴台拍戲，結果剛到劇組第一天，就拍沙灘逃難那段戲，「那時他身上背著一個老太太，頂著攝氏38度高溫 ，在白沙灣跑了整整4次，我看得都累了」，王靜瑩當年是第一次演戲，背著包袱往前衝，「她跑好幾次，我覺得都沒演好，就要她繼續跑，最後她在那邊動也不動，我才發現她腿軟了，跑不動了」。

朱延平也盛讚「異域」另一男主角庹宗華，「庹宗華本來都是演小生，不過他在電影裡的眼神很滄桑，也幫他打開新戲路」，並忍不住爆料「因為庹宗華當時剛失戀」，至於當時女友是誰，朱延平則大笑回「記不得啦」。

「異域」同時也是金馬影帝柯俊雄的代表作，有次朱延平要拍他的特寫戲，柯俊雄反問「要拍哪？從胸口開始嗎？還是喉嚨以上？或是只有眼睛」，原來柯俊雄要知道拍哪些部位，他才能更精確掌握演技的重心在哪？「如果特寫頭部，柯俊雄的喉嚨部位以下就比較不會刻意表演了」。