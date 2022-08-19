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艾成墜樓 馬來西亞雙親奔台 王瞳不食不語

記者陳慧貞／綜合報導
艾成的經紀公司重開「艾成的異想世界」粉絲專頁，播放他的歌曲。（圖：民視提供）
艾成的經紀公司重開「艾成的異想世界」粉絲專頁，播放他的歌曲。（圖：民視提供）

藝人艾成日前墜樓殞命，震驚各界，妻子王瞳在前往宜蘭拍戲途中突接噩耗，一路悲痛趕回台北處理後事，艾成在馬來西亞的雙親也在各方協助下，已經抵台，但基於防疫規定，配合旅客檢疫之後，直接由防疫專車接往防疫旅館居家檢疫3天，原本下個月即將迎接兒子喜事的兩老，竟為憾事赴台，白髮人送黑髮人的錐心之痛，令人鼻酸。

艾成驟逝，社群平台粉絲頁湧入許多粉絲留言表達哀悼，但仍有不少非理性網民謾罵，他的粉絲頁一度關閉，但經紀公司鳳凰藝能發現還是有許多粉絲想和艾成說話，於是重開「艾成的異想世界」粉絲專頁，接下來也會每天播放他的創作歌曲，讓喜歡唱歌的艾成，天天為粉絲歌唱，鳳凰藝能表示「歡迎粉絲、好友們，前來粉專欣賞歌曲，留下想對艾成說的話語。」

承受失去摯愛之痛，王瞳哭到渾身癱軟、虛脫，無法回到艾成魂斷租屋處，目前王瞳由教會的弟兄姐妹及家人24小時輪流陪伴，不敢放她一人獨處，幫助她度過這段最難熬時間，而她的神情始終呆滯、食不下嚥，親友勸她多少吃一點，她只聽不語，令人憂心。

另外，艾成所屬哈利路亞家教會臨時召開記者會，教會傳道邱宇飛除了表達對艾成意外墜樓的震驚、痛心與不捨外，也透露艾成在7月7日才剛錄製完成「神國大樂」創作歌曲12首，教會則將陸續發表，紀念艾成為社會貢獻與付出，「相信這一定是他在天上所樂見的」，表示將繼續完成艾成還來不及完成的事。

艾成生前客串王瞳新戲「決勝的揮拍」拍攝即將完成，民視體恤王瞳心情，將調整劇本先暫停她目前的拍攝工作，等艾成治喪告一段落再行補拍。民視表示，再次感謝各界對艾成的懷念與關心，以及對王瞳、家人們的心疼，請大家能體諒家屬的心情，讓家屬在安靜的時空療傷止痛，深深致上感恩。

王瞳日前緊戴口罩、漁夫帽現身警局做完筆錄。（本報資料照片）
王瞳日前緊戴口罩、漁夫帽現身警局做完筆錄。（本報資料照片）

艾成 王瞳 防疫

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