才爆婚變又合體 林立洋夫妻放閃 網譏「又在一起？」

林立洋(左)婚戒在手，和老婆陳貞均車上曬恩愛。（取材自臉書）

港星林立洋（林利）2019年與小14歲台灣女友陳貞均結婚，卻在今年6月底爆出婚變，女方控訴結婚3年，沒舉行婚禮也沒鑽戒，更沒有性生活，爆出婚變。近日陳貞均又PO出與林立洋的合照，看來感情已回溫，但卻被網友留言「又在一起？」引發陳貞均不滿進而封鎖。

兩人在6月底爆出婚變，陳貞均當時怒控他騙吃騙住又無性生活。陳隔月18日又在臉書 表示，答應簽字離婚，但事後將「明天去簽字」改成「找一天去簽字」。當時林立洋婚後為了返回香港 照顧生病的母親，一直都在港台兩邊走，後來因為疫情 ，夫妻聚少離多。去年林立洋母親去世，才正式到台灣定居，但夫妻倆爭吵次數卻愈來愈多。林立洋當時也坦言，自己還是愛著對方，但已沒有當初的感覺，因為要面對現實，甚至表示「沒有愛，何來性？」不過卻也沒到要離婚的地步。表示自己最後的壯年10年，沒有任何喜怒哀樂，只要讓自己開心地走下去。

兩個月後案情大逆轉，陳貞均PO出跟林立洋合照，他戴著婚戒的手輕放在她身上，看來感情已回溫。林立洋證實兩人關係已雨過天青，他說：「大家各退一步，海闊天空」，並謝謝外界的關心。