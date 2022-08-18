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徐乃麟自爆裸睡起床先做「這件事」 小S崩潰：可怕畫面

記者林怡秀／即時報導
徐乃麟（右）日前上東森「小姐不熙娣」宣傳節目。(圖:東森提供)
徐乃麟（右）日前上東森「小姐不熙娣」宣傳節目。(圖:東森提供)

小S（徐熙娣）主持的「小姐不熙娣」，日前錄製「毒舌王」的主題，邀請到演藝圈中眾人認為是毒舌界的翹楚「徐乃麟」和李明川，小S一見徐乃麟就笑稱他是「大炮大師」，徐乃麟強調這都是大家對他的刻板印象，他自認是有話直說型，但絕不毒舌。在節目中他也解釋自己其實從以前主持節目開始，就幾乎是扮演黑臉的角色，才導致大家認定他就是個「脾氣差」的人。

徐乃麟坦言從不打小孩，對他們發過最大的脾氣，也僅是他們在叛逆期時的唯一一次，笑嘆：「那次之後我就受傷了，事後一直在想辦法彌補。」還感慨地說：「很可憐啊！」感同身受的小S，也表示理解小孩都有不願意對父母低頭的拗脾氣，卻也不忘吐槽說：「我覺得爸爸真的很俗仔，我老公每次罵完小孩，過兩天就過去巴結她們。」老公許雅鈞躺著也中槍。

在大家談到關於星座的話題時，身為處女座的徐乃麟，認為他們是個要求完美、且「很唯美」的星座。尤其愛乾淨這件事，他便以習慣裸睡的自己為例，透露他每天起床的第一件事不是先穿衣服，而是清地上的狗毛，笑說：「這是我一天的開始。」這相當有畫面的故事，令小S傻眼直呼：「你讓觀眾有個很可怕的畫面！」眾人笑翻。

小S

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