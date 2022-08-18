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艾成曾寫情歌送王瞳 允諾「永遠不離去」

記者林怡秀／綜合報導
艾成(左)跟王瞳度過數次婚姻危機，曾喊話要生虎寶寶。（取材自臉書）
艾成(左)跟王瞳度過數次婚姻危機，曾喊話要生虎寶寶。（取材自臉書）

馬來西亞華裔歌手艾成驟然離世，最受打擊的無非是枕邊人王瞳，黃國倫透露，兩人7月適逢結婚兩周年，艾成為王瞳寫了一首情歌，歌名為「我在這裡」，王瞳還參與了歌曲的和弦創作，黃國倫當時笑艾成「瞳瞳聽了一定哭死了」，如今人不在了，歌詞中的「我是如此愛妳，永遠都不離去，答應我不再哭泣，妳已走進我的生命，就讓我一生守護妳，我在這裡」，看來格外心酸。

艾成（右起）、黃國倫、張芸京上月底才剛一起做直播。（圖：民視提供）
艾成（右起）、黃國倫、張芸京上月底才剛一起做直播。（圖：民視提供）

黃國倫和寇乃馨夫妻4月回台後，和艾成、王瞳互動頻繁，寇乃馨說，黃國倫把艾成當作弟弟，還送衣服給艾成穿，知道艾成對直播很陌生，黃國倫和寇乃馨手把手傳授他直播技巧，艾成的線上觀看人數果然有明顯成長，「從一開始的幾十人，到後來有幾百人，他還要接民視的新節目，國倫跟他約好9月陪他回馬來西亞演出，以及抖音直播，一切都越來越好，沒有想到會這樣。」

外界認為艾成對王瞳用情至深，但寇乃馨說，看過兩人的互動，王瞳也深愛著艾成：「艾成在唱歌，她那種崇拜的眼神，我是我老公的粉，所以我懂，她也很崇拜艾成，他們的感情就像倒吃甘蔗，越來越甜蜜。」

艾成直播，王瞳拚命在屏幕上打call互動，艾成講笑話，笑得最大聲的也是王瞳。她懇求外界能多給王瞳點時間和空間，他們現在更擔心的是王瞳，「她需要陪伴，不能再出任何意外。」同時也對王瞳此刻的心理狀態十分擔心。

艾成 王瞳 華裔

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