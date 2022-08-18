我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張艾嘉叔叔「俠隱」作家張北海紐約去世 享壽86歲

舊金山市長年薪35.1萬元 居然不是領最多的公務員

艾成、王瞳合體演浪漫電影「絕世情歌」 成絕響

記者陳建嘉／綜合報導
艾成(左三)曾與當時還是女友的王瞳(右二)一起合演電影「絕世情歌」。（取材自臉書）
艾成(左三)曾與當時還是女友的王瞳(右二)一起合演電影「絕世情歌」。（取材自臉書）

艾成王瞳以及何豪傑所組樂團「87樂團」，曾在2019年王柏傑、李毓芬主演的浪漫電影「絕世情歌」中演出，隨著艾成離世，這部電影也成為艾成、王瞳的最後大銀幕作品，只見當時還未結婚的艾成、王瞳還一起在殺青酒上合影，只是如今開懷大笑的畫面，迄今已成追憶。根據「絕世情歌」劇組人員回憶，表示艾成在拍片期間，非常善良、溫和以及敬業，他的驟逝讓許多人無比遺憾。

李李仁在「絕世情歌」中愛好音樂，與一群好友結為流浪漢樂團，找來「87樂團」的艾成、王瞳、何豪傑、大雄、樂咖等擔任，雖然劇情安排王瞳與飾演李李仁弟弟的何豪傑湊成夫妻，雖有好幾幕和艾成同框，但兩人在電影裡僅是樂團夥伴。

艾成難得在大銀幕演出，還有一段情感爆發戲，他與想要解散樂團的李李仁爭執，更大喊想要追逐夢想，表演相當誠懇且自然。

艾成傳出墜樓身亡，震驚演藝圈，白冰冰在臉書發文哀悼，她表示前幾年曾和艾成上過同一個節目，艾成當時告訴她，未來有兩大夢想，一個是開餐廳，另一個是和王瞳結婚，雖然這兩件事他都做到了，無奈人生不如意十之八九，艾成終究是沒過自己這一關，她心疼他忘了求救、忘了台灣還是有很多疼惜他的人，只能祝福他在天之靈，能得以安息。

艾成 王瞳 電影

上一則

生日前夕直播被嗆整容 鄧紫棋火大推鼻回應

下一則

王一博直愣青澀 「冰雨火」導演慧眼

延伸閱讀

藝人艾成教友面前墜樓亡 妻王瞳哭癱

藝人艾成教友面前墜樓亡 妻王瞳哭癱
艾成大馬赴台打拚20年 餐廳副業慘賠500萬

艾成大馬赴台打拚20年 餐廳副業慘賠500萬
艾成墜亡 親友「不敢放王瞳一個人」輪班相伴心碎夜

艾成墜亡 親友「不敢放王瞳一個人」輪班相伴心碎夜
她洩艾成婚姻真實現況 寫給王瞳的最後一首情歌曝光

她洩艾成婚姻真實現況 寫給王瞳的最後一首情歌曝光

熱門新聞

張小燕（左）終於和黃子佼愛女「黃玉米」相見歡。（取材自臉書）

張小燕探望黃子佼愛女 變聲娃娃音逗嫩嬰

2022-08-15 18:01
林心如墾丁度暑假曬姣好身材。(取材自臉書)

林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂

2022-08-16 07:43
王瞳（左）、艾成慶結婚2周年。（圖：民視提供）

台「超偶」男星艾成傳7樓墜樓 當場身亡

2022-08-16 23:28
白嘉莉每次亮相都是全場焦點。（記者李政龍／攝影）

白嘉莉獻唱 粉絲捐百萬善款 5星飯店一住兩年終退房

2022-08-14 02:23
張柏芝與兒子自拍。（取材自Instagram）

張柏芝第三胎生父疑曝光？全家自拍神祕男意外入鏡

2022-08-15 22:49
吳奇隆前妻馬雅舒轉變戲路演反派。（圖：愛奇藝國際站提供）

吳奇隆前妻馬雅舒現身「月升滄海」 網驚：認不出來

2022-08-11 18:54

超人氣

更多 >
好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買

好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買
南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元

南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元
川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北

川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北
住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切

住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切
55歲王祖賢披海青禮佛 被拍到「素顏脫口罩」照片

55歲王祖賢披海青禮佛 被拍到「素顏脫口罩」照片