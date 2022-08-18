艾成、王瞳合體演浪漫電影「絕世情歌」 成絕響

艾成(左三)曾與當時還是女友的王瞳(右二)一起合演電影「絕世情歌」。（取材自臉書）

艾成 、王瞳 以及何豪傑所組樂團「87樂團」，曾在2019年王柏傑、李毓芬主演的浪漫電影 「絕世情歌」中演出，隨著艾成離世，這部電影也成為艾成、王瞳的最後大銀幕作品，只見當時還未結婚的艾成、王瞳還一起在殺青酒上合影，只是如今開懷大笑的畫面，迄今已成追憶。根據「絕世情歌」劇組人員回憶，表示艾成在拍片期間，非常善良、溫和以及敬業，他的驟逝讓許多人無比遺憾。

李李仁在「絕世情歌」中愛好音樂，與一群好友結為流浪漢樂團，找來「87樂團」的艾成、王瞳、何豪傑、大雄、樂咖等擔任，雖然劇情安排王瞳與飾演李李仁弟弟的何豪傑湊成夫妻，雖有好幾幕和艾成同框，但兩人在電影裡僅是樂團夥伴。

艾成難得在大銀幕演出，還有一段情感爆發戲，他與想要解散樂團的李李仁爭執，更大喊想要追逐夢想，表演相當誠懇且自然。

艾成傳出墜樓身亡，震驚演藝圈，白冰冰在臉書發文哀悼，她表示前幾年曾和艾成上過同一個節目，艾成當時告訴她，未來有兩大夢想，一個是開餐廳，另一個是和王瞳結婚，雖然這兩件事他都做到了，無奈人生不如意十之八九，艾成終究是沒過自己這一關，她心疼他忘了求救、忘了台灣還是有很多疼惜他的人，只能祝福他在天之靈，能得以安息。