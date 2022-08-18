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乳癌手術後復出 朱芯儀喜重生：千萬別放棄

記者葉君遠／綜合報導
朱芯儀術後重生，雖戴假髮，但新生的頭髮濃又密，之後可用原模樣見人。（記者吳致碩／攝影）
朱芯儀術後重生，雖戴假髮，但新生的頭髮濃又密，之後可用原模樣見人。（記者吳致碩／攝影）

台灣女星朱芯儀乳癌術後恢復良好，日前首復出進棚錄「女人我最大」，談到一路過來的煎熬，她說：「我聽到病友說過一段很棒的話，癌症四期並非末期，所謂的末期，是當醫生用過所有藥都沒法治了，才叫末期，如果還有藥可以打、有治療可以做，真的千萬別放棄。」

她今年3月檢查出乳癌二至三期，5月開刀切除右邊乳房，手術前查出兩顆腫瘤，分別1.2和0.8公分，當時她想，腫瘤是不是跟主人的個性一樣，她固執、它也固執，做了化療也不會消，開刀後她說服自己，就算狀況再壞，還得做一連串的化療，她都接受，「沒想到平時話很少的醫生來恭喜我，說清除後，我只剩原位癌，基本上挖掉就沒事了，之後不必化療，只需打鏢靶，聽完後，我覺得自己重生了。」

她一共開了兩次刀，一次切除乳房，結束後原本血水該被自體吸收，但她狀況複雜，甚至壓到胸部喘不過氣來，於是醫生打算用針筒抽掉，觀察三周仍沒效果，最後開了第二次刀清除。如今右邊胸部要做重建，而左邊其實也有腺瘤，她說：「醫生要我右邊的療程全部做完，再來解決左邊的問題。」這過程中，她掉髮、腹脹、口苦，一一熬過來，還曾被不懂事的兒子笑禿頭，如今頭髮長回約一公分，又濃又密，反擊兒子：「我只是頭髮少一點、短一點。」

經過這一切，朱芯儀樂觀以對，「還活著，我很開心，這是我人生的一部分，以我的例子，希望碰到一樣狀況的人，都勇敢接受正規治療。」

腫瘤 手術 癌症

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