桂綸鎂自認「佛系司機」私下素顏從未開車補妝

桂綸鎂連續三年代言汽車品牌。(圖:國際富豪汽車提供)

金馬影后桂綸鎂連續3年代言汽車品牌，她提到喜歡開車出遊，如果載朋友一起，也被認為是佛系司機，對乘坐在車上的朋友不會有嚴苛的規定和禁忌，可以允許大夥在車上吃東西放鬆。「大家放鬆自在就好，如果不小心真的車子髒了再去清潔美容就好。」而是否會像其他女星可利用停紅燈時間一分鐘快速補妝？桂綸鎂笑說：「私下自己都是素顏所以沒有開車補妝的機會」。

被問及平時最喜歡駕車到哪出遊？桂綸鎂回應：「離開熟悉的地方前往一個新的目的地，這個移動的過程對我來說就是一種探索自我跟重新認識自己的過程。自己平常很喜歡到北海岸，不過因為這次的拍攝，有機會經過台11線，也感受到台灣其實還有很多公路海岸線真的都很美也非常令人驚艷、難忘，有時間一定要再開車去感受」。

最新廣告影片近日登場，邀請到金馬導演 鍾孟宏操刀，並挑選林強曾獲金馬獎最佳電影 配樂的歌曲「單純的人」作為本片的音樂搭配。談到第二次與鍾孟宏合作，桂綸鎂表示：「真的是太榮幸了！鍾導一剛開始介紹這次影片主題是環台一圈，透過作品展現，人生旅途上不斷相遇、尋找與發現自我的片段，以及與沿途人文景緻相會的美麗跟溫暖，當下覺得很有意思也非常吸引我，拍攝的過程就像是展開獨自的小旅行，沿途欣賞風景、吹海風、在日月潭 體驗破曉的日出，最特別的是我和拍攝團隊一起見證的『超級月亮』，點點滴滴都是美好的回憶，在看到完成的作品後深深的被觸動，非常喜歡」。

桂綸鎂睽違14年回歸小螢幕，演出「台北女子圖鑑」透過人生歷練詮釋北漂都會女子也是話題十足。桂綸鎂說：「之前作品都是電影居多，對於這次的新作品也很期待，但現在大家可以先關注我這次最新推出的廣告，一同感受鍾導在勾勒人與旅程與車之間的關係，絕對會讓大家感到非常驚艷。 」