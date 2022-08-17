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最新／台「超偶」40歲男星艾成 傳7樓墜樓身亡

申請論文苦下功夫 矽谷台灣移民二代錄取4名校

男星艾成墜亡 曾緊抓王瞳手留遺言「怕明天見不到妳」

記者楊起鳳／即時報導
王瞳（右）、艾成婚後互相扶持。（記者李政龍／攝影）
王瞳（右）、艾成婚後互相扶持。（記者李政龍／攝影）

藝人艾成驚傳墜樓身亡讓外界震驚。他與王瞳才結婚兩年，兩人情路坎坷，最近才慢慢轉好卻發生憾事。

艾成和王瞳兩人愛情長跑9年，2019年女方一度陷入不倫戀風波，挺過危機之後，2020年7月閃電登記結婚，但婚後兩人屢傳婚變，王瞳2021年在直播中控訴，艾成參與感太低、宛如跟機器人結婚，引起外界熱議，後來王瞳解釋，其實是心疼對方太自律了。

艾成曾在節目中提到，兩人結婚一年的時候被王瞳問說，「你覺得嫁給你有意義嗎」，令他十分納悶，明明平常都有做家事、乖乖聽話，王瞳解釋，其實是心疼艾成生活太規律，如同機器人按表操課，可見得艾成的個性非常有板有眼。

王瞳和艾成合作生情，從一開始王瞳媽媽不喜歡艾成，老是嫌艾成經濟狀況不穩定、長得又不夠體面，始終反對兩人交往；但王瞳和馬俊麟爆出不倫戀之後，艾成沒口出惡言，還多次公開為王瞳講話。就連王瞳被馬俊麟的老婆提告，艾成還是一句「不要怕！我們家人一直都會在」力挺，張開臂膀呵護在外面玩到受傷的王瞳，這又卑微又溫暖的鼓勵，最後總算是打動了女生的芳心。

這幾年艾成積極經營副業，創業「艾叻沙」，全盛時期開了4間店，但遇到3波疫情，4月底忍痛收掉西門町創始店，虧損5百萬。

他更透露有天在教會唱歌到一半頭昏，回家測血壓飆高到170、心跳120多下，狀況很嚴重，睡覺不敢閉眼，一手緊抓老婆王瞳的手，另一手放在自己的心臟上，更對她交代遺言：「妳不要睡，我怕明天見不到妳。」

王瞳受訪時也曾表示「不擔心」艾成欠債，「他（艾成）看到數字血壓高，我是覺得他成長滿多，事情發生一定有原因，包括跟股東溝通、店裡運作等，都可以完善空間，發現不足繼續往前走，不能每件事都完美，學中做做中學，慶幸還在彼此身邊，當上帝為你關了一扇門，同時會幫你開一扇窗，迎向接下來新的發展」。

王瞳 艾成

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