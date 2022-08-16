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徐若瑄為拍戲學抽菸 向天上的爸爸「借東西」

記者林怡秀／即時報導
徐若瑄日前接受MOMOTV節目「Talk一杯」主持人鄭偉柏專訪。（圖：MOMOTV提供）
徐若瑄日前接受MOMOTV節目「Talk一杯」主持人鄭偉柏專訪。（圖：MOMOTV提供）

藝人徐若瑄（Vivian）近期與導演陳駿霖合作愛情喜劇電影「初戀慢半拍」，日前接受鄭偉柏主持的MOMOTV節目「Talk一杯」專訪，透露為詮釋媽媽桑「樂樂姐」，向已經過世的徐爸爸「借東西」，幫助自己進入角色。

樂樂姐是個從容的人，和快節奏的徐若瑄有極大的反差，為精準詮釋角色，Vivian到Piano Bar做田調，觀察和理解在裡頭工作的人，每天聽「親密愛人」製造氣氛，也養成沒事在家小酌的習慣，最大的改變就是全家都不抽菸的她，在家裏叼著菸走來走去，但菸是哪來的呢？Vivian說徐爸爸已經上天堂了，他生前愛抽菸，自己會帶菸祭拜爸爸，所以跟他借菸讓自己融入角色。拍戲前也會一邊定妝一邊叼著菸，就是為了能更融入角色。

在電影中，徐若瑄與柯震東有段忘年情愫，主持人請她舉出柯震東的3個性感moment，「當他說樂樂姐，我愛妳！我就覺得又可愛又性感！」Vivian臉上露出嬌羞的笑容，另一個則是為了角色去學習不擅長的舞蹈，誠意十足。最後談到騎機車的背影這一幕，「我有靠上去，感覺得到他（柯震東）的心跳，所以想像得到他幸福的表情，覺得很性感」。

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