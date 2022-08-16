「該死的阿修羅」代表台灣衝奧 導演：怎麼不是「咒」

「該死的阿修羅」獲選代表台灣角逐2023年美國第95屆奥斯卡金像獎最佳國際影片。（圖：希望行銷提供）

由台灣電影導演 樓一安執導，於2021年獲金馬獎最佳女配角獎、2022台北電影獎最佳編劇、最佳女配角、最佳配樂獎之「該死的阿修羅」，經文化部影視及流行音樂產業局召開之甄選會議推薦，將代表台灣角逐美國第95屆奥斯卡金像獎最佳國際影片。

監製徐國倫表示：「很驚訝也很興奮可以獲選，終於懂『受寵若驚』是什麼意思，希望有機會可以代表台灣走進奧斯卡 ！」導演樓一安第一時間接獲通知後表示：「行銷通知我的時後我有點嚇到了，覺得這件事比『咒』還恐怖，所以當他跟我要感言時，我脫口說出『怎麼不是咒？人家很會嚇人耶！』今年還有很多精采的台灣電影，能入選真有點受寵若驚，但如果『該死的阿修羅』有機會因此可以讓更多海外觀眾看到，那也是很棒的一件事！謝謝大家！」

「該死的阿修羅」獲選代表台灣角逐2023年美國第95屆奥斯卡金像獎最佳國際影片。（圖：希望行銷提供）

在本片中飾演夜市隨機殺人案的兇手黃聖球，現在人在劇組拍戲，在拍戲空檔得知消息興奮表示：「能讓更多人看到台灣的電影我真的感到超開心，希望「該死的阿修羅」能過關斬將一路前進奧斯卡。」有趣的是，上一部他參與演出的電影「誰先愛上他的」也是代表台灣角逐奧斯卡，這次主演又獲選角逐，堪稱是電影的福星。

而以「該死的阿修羅」榮獲金馬獎、台北電影獎最佳女配角獎的王渝萱，聽聞後也表示：「身為『該死的阿修羅』的其中一員覺得非常幸福，即便已經下片一陣子了，都可以再感受到這世界有很多美好的事情還繼續開展下去……。」

樓一安的老戰友黃姵嘉，聽聞後也很為樓導開心：「為導演開心、替團隊開心，因為導演光是劇本就修了十幾版本，能被關注真的是對我們大家莫大的鼓舞。也預祝能為台灣取得好成績。」

文化部表示，今年報名奥斯卡金像獎參賽之影片總計11部，經甄選委員會熱烈討論，決議通過推薦「該死的阿修羅」代表台灣參賽，其推薦理由為「以獨特敘事形式探討當代隨機殺人的暴力議題，淺入深出反映虛實混淆的普世現象，在人性善惡論述上體現東方思維，開放式結尾令人驚豔」。