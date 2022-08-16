挨轟兩面人 李立群急表態「一中」：台灣是祖國一部分

李立群急用抖音澄清「一個中國」台灣是祖國的一部分。（截圖自抖音）

美國眾院 議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日訪台之旅備受關注，中國央視甚至為此發起「世界上只有一個中國」活動，許多藝人隨後也紛紛在微博轉發該圖片。而上個月初返台的李立群9日也轉發該圖片，網友則挖出他7月返台接受訪問時曾提到「會死守台灣」，挨轟他是兩面人。事隔多日，他罕見公開解釋，再度強調「世界上只有一個中國，兩岸一家親」。

李立群透露，罕見隔了一個月才發抖音 ，這段時間相當鬱悶、忿忿不平，20多年來他親自見證祖國的繁榮、人民的安居樂業，「我算是一個標準的見證者，各位不反對吧？」過去上海疫情 嚴重的時候，他也用抖音溝通，一起度過疫情的難關，這種共同經歷的心情是緊密聯繫在一起的，但返台後接受媒體訪問，當中提到「會死守台灣」引起中國網友誤解。

對此，14日李立群突然在抖音發表影片澄清：「這個媒體不能隨便讓人採訪，一採訪就寫成他的意思，曲解了我的意思，接著就有好多人對我的採訪斷章取義，瘋狂的帶節奏，那種被人誤解的心情是很難過、很憤怒。」並表達自己的立場，強調「今天我要在這裡嚴正的聲明，世界上只有一個中國，兩岸一家親，台灣是我出生的地方，是我的故鄉，是我的祖國的一部分，沒有人不認自己的故鄉，不認自己的祖國的。」

最後，李立群也提到過去因疫情無法回河南老家替父親上墳，讓他相當遺憾，「就等疫情過了之後，不管怎麼我都一定要回去，給我的奶奶、祖先們祭墳。」影片一出，引來不少中國網友留言聲援。