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和最帥醫師湊對 嚴藝文直呼「真的有點抵擋不了」

記者林怡秀／即時報導
嚴藝文（右二）被與徐超斌醫師（左二）湊對很害羞。（桂田文化藝術基金會提供）
嚴藝文（右二）被與徐超斌醫師（左二）湊對很害羞。（桂田文化藝術基金會提供）

台灣公視、八大、CATCHPLAY實境節目「老少女奇遇記」上週播出台東之旅的最終回，主持群終於見到號稱「全台最帥」的徐超斌醫師廬山真面目，醫師幽默的妙語如珠更成為亮點，節目中信手拈來的「生小孩我不會，但讓人家生小孩我可以」、「我外表是令狐沖，內心是東方不敗」、「一帥就遮千醜」等金句連發，節目中被與醫師湊對的嚴藝文笑說：「因為前面大家都講得太誇張了，見到徐醫師第一面時想說其實也還好，但是坐下來聊兩句後他的幽默感散發出的魅力，我的媽呀！真的有點抵擋不了。」

節目節目前往台東拜訪「南迴醫院」興建的推動者徐超斌，他經歷過勞中風後又罹癌仍堅持著理想，更樂觀地說：「我覺得所有的醫護人員都要經歷過一次生病，才能知道病患的內心，但不要像我的一樣，太硬了！」談起推動的初衷，他表示：「其實我們成立協會的目的是為了消滅『協會』，因為你只有在地人照顧在地人，才可以長長久久。

此趟台東行楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文三人與小幫手黃姵嘉運用自身的親和力，化身「南迴居家護理所」宣傳大使，與徐超斌醫師一起探訪各個部落並實際接觸病患。實際參與行程後，黃姵嘉驚嘆徐超斌醫師在鄉鎮間真的像是偶像一樣，坐宣傳車時甚至都還會有小朋友追著車子跑，追星般的場景，讓她也有感而發地哽咽：「不知道為什麼看到這一幕突然有點心酸酸的，就是他真的做到這裡的老老小小都知道他在為這裡的人們做努力，很為徐醫師感到很欣慰。」

中風

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