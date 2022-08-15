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張小燕探望黃子佼愛女 變聲娃娃音逗嫩嬰

記者林怡秀／即時報導
張小燕（左）終於和黃子佼愛女「黃玉米」相見歡。（取材自臉書）
張小燕（左）終於和黃子佼愛女「黃玉米」相見歡。（取材自臉書）

台灣藝人黃子佼愛女「黃玉米」5月出生，如今玉米即將滿3個月，黃子佼恩師張小燕終於和玉米相見歡，黃子佼說，張小燕因為考慮到疫情，直到最近確診數明顯下降才敢來探望，張小燕這幾年很多朋友都生了小孩，包括陳鎮川也是，所以她特別會和小孩互動，玉米也乖巧，雖然是第一次看到張小燕，倒也不哭不鬧，畫面相當溫馨。

黃子佼說，昨天張小燕到的時候玉米剛好在睡覺，「聊了一會玉米才起床，一開始也是有點陌生，但後來就會跟小燕姐笑了，很快就融入。」張小燕為了逗小孩，還主動變聲娃娃音，讓黃子佼相當感動：「她不斷用娃娃音在逗小嬰兒，這一兩年她也滿忙的，因為她身邊很多朋友都生了孩子，包括川哥，所以她逗小孩還滿熟練的。」

他透露昨天和張小燕及老婆孟耿如在家一口氣聊了2個多小時，感嘆已經很少有機會像這樣聊天，「我也趁機問了她一些我出道前的一些宮廷密史，聊了一些回憶和小燕姐的心情故事，玉米就很乖的在旁邊聽我們聊，偶爾發出一些聲音附和我們。」張小燕除了送玉米衣服，還不忘送雞湯和金鎖片，把玉米當親孫女在疼，讓黃子佼夫妻倆感恩在心。

孟耿如（左）和張小燕與玉米開心合照。（取材自臉書）
孟耿如（左）和張小燕與玉米開心合照。（取材自臉書）

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