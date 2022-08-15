我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

油價跌緩通膨、法案捷報連連… CNN：拜登形象敗部復活

何如芸遊柬國「幾乎無政府狀態」 驚魂之旅險回不了台

娛樂新聞組／綜合報導
何如芸2016曾造訪過柬埔寨。（取材自臉書）
何如芸2016曾造訪過柬埔寨。（取材自臉書）

近來因為柬埔寨事件，何如芸這幾日在臉書分享過去曾造訪該國的經歷，日 前就提到「如果我說我看柬埔寨幾乎是無政府狀態，會言過其實嗎？」，並提到最後一天準備要回台時，差點就沒有班機可以回來，被迫住在覺得此生最恐怖的飯店。

何如芸透露那時原訂要從暹粒搭晚上8點多的飛機飛回金邊，接第二天早上11點的華航回台灣，當天晚上他們晚餐吃了一半就趕去機場，到了候機室等了半天，才告知飛機延後，還建議他們可以出去逛逛，晚上11點再回來等，而且航空公司特地安排車子來回接送，於是他們就先去吃飯，晚上12點送回機場，等到了半夜2點多才廣播班機取消。

大家這時就急忙跑到櫃檯詢問，得知隔天一早有一航班會飛往金邊，但是他們只能補位，而且不一定有位置，弄到凌晨4點地勤人員派車送他們去住宿，到了飯店一看，整個地方殘破不堪像廢墟，還且黑漆漆，進去房間看到梳妝台鏡子有塊紅布蓋著，嚇得她不敢隨意掀開，整個房間讓人覺得詭異得不得了。

睡了2個小時就起床趕去機場，何如芸如今覺得那時真的是兵荒馬亂，還好最後有補到機位，飛往金邊後已趕不上原訂飛回台灣的班機，只能延遲一天回台，現在回憶起來她直呼「柬埔寨我一生只要去過一次圓了我的夢就好」。

機場 臉書

上一則

劉亞仁極速飆車 秀「人車合一」神級車技

下一則

奧斯卡掌摑事件後首同框 威爾史密斯夫婦開心逛街

延伸閱讀

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網
9台人赴柬埔寨遭人蛇控制轉賣 今泰國機場獲救深夜返台

9台人赴柬埔寨遭人蛇控制轉賣 今泰國機場獲救深夜返台
澳洲坎培拉機場發生槍擊 嫌犯被捕

澳洲坎培拉機場發生槍擊 嫌犯被捕
今年330台人赴柬埔寨失蹤遭囚 還有黑數 想脫身家屬須付贖

今年330台人赴柬埔寨失蹤遭囚 還有黑數 想脫身家屬須付贖

熱門新聞

吳奇隆前妻馬雅舒轉變戲路演反派。（圖：愛奇藝國際站提供）

吳奇隆前妻馬雅舒現身「月升滄海」 網驚：認不出來

2022-08-11 18:54
與癌症搏鬥多時的歌星奧莉薇亞紐頓強(Olivia Newton-John)8日早上在加州南部自家莊園去世， 享年73歲。圖為奧莉薇亞紐頓強2020年2月在澳大利亞體育場演唱。Getty Images

「火爆浪子」女星奧莉薇亞紐頓強 73歲癌逝

2022-08-08 20:40
古天樂(左)最近帶來新片「明日戰記」。圖／摘自微博

51歲古天樂驚現雕像臉 網友心疼猜「肉毒桿菌打太多」

2022-08-13 16:52
好萊塢演員安海契。資料照片。（路透）

女星安海契洛杉磯車禍「腦死」家屬遵遺願決定器捐

2022-08-12 02:04
布魯克林貝克漢（左）與妻子妮可拉佩茲感情仍很甜蜜。圖／摘自IG

貝克漢家婆媳不和 媳婦不忍了 揭露真相

2022-08-12 15:12
白嘉莉每次亮相都是全場焦點。（記者李政龍／攝影）

白嘉莉獻唱 粉絲捐百萬善款 5星飯店一住兩年終退房

2022-08-14 02:23

超人氣

更多 >
國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群

國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群
再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​

再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​
上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

股神巴菲特：未正確儲蓄是一般人理財「最大錯誤」

股神巴菲特：未正確儲蓄是一般人理財「最大錯誤」
鄰居呻吟聲傳遍整條街 他看準時機歡呼 網友說「幹得好」

鄰居呻吟聲傳遍整條街 他看準時機歡呼 網友說「幹得好」