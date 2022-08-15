何如芸遊柬國「幾乎無政府狀態」 驚魂之旅險回不了台

何如芸2016曾造訪過柬埔寨。（取材自臉書）

近來因為柬埔寨事件，何如芸這幾日在臉書 分享過去曾造訪該國的經歷，日 前就提到「如果我說我看柬埔寨幾乎是無政府狀態，會言過其實嗎？」，並提到最後一天準備要回台時，差點就沒有班機可以回來，被迫住在覺得此生最恐怖的飯店。

何如芸透露那時原訂要從暹粒搭晚上8點多的飛機飛回金邊，接第二天早上11點的華航回台灣，當天晚上他們晚餐吃了一半就趕去機場 ，到了候機室等了半天，才告知飛機延後，還建議他們可以出去逛逛，晚上11點再回來等，而且航空公司特地安排車子來回接送，於是他們就先去吃飯，晚上12點送回機場，等到了半夜2點多才廣播班機取消。

大家這時就急忙跑到櫃檯詢問，得知隔天一早有一航班會飛往金邊，但是他們只能補位，而且不一定有位置，弄到凌晨4點地勤人員派車送他們去住宿，到了飯店一看，整個地方殘破不堪像廢墟，還且黑漆漆，進去房間看到梳妝台鏡子有塊紅布蓋著，嚇得她不敢隨意掀開，整個房間讓人覺得詭異得不得了。

睡了2個小時就起床趕去機場，何如芸如今覺得那時真的是兵荒馬亂，還好最後有補到機位，飛往金邊後已趕不上原訂飛回台灣的班機，只能延遲一天回台，現在回憶起來她直呼「柬埔寨我一生只要去過一次圓了我的夢就好」。