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劉亞仁極速飆車 秀「人車合一」神級車技

記者李姿瑩／綜合報導
劉亞仁在電影中親自上陣。（圖：Netflix提供）
劉亞仁在電影中親自上陣。（圖：Netflix提供）

由韓星劉亞仁、高庚杓主演的電影「極速首爾」，即將在Netflix上架，為了片中逼真的飆車鏡頭，劉亞仁拍攝前特別接受駕駛訓練，不少帥氣的飆車場景，都是他親自上陣，完整呈現在苦練後「人車合一」的感覺。

「極速首爾」以1988年首爾奧運為背景，劉亞仁領軍的車隊收到檢察官的神祕提案，意外捲入政治風暴，不得已成為間諜的劉亞仁，率領夥伴在首爾載著滿車不法資金，在街頭上演激烈的飛車追逐。

劉亞仁飾演的「朴東旭」夢想參加國際賽車比賽「戴通納耐力賽」，一心盼望去洛杉磯一圓美國夢。除了熱血和夢想，片中也還原當年的流行元素，角色們的造型看起來復古時髦。劉亞仁第一次詮釋這類型角色，激起他萌生挑戰念頭，因此點頭接拍。

高庚杓在「極速首爾」中飾演DJ「吳宇森」，同時也是一名間諜。他近期接受韓媒訪問時，首度談到兩年前歷經喪母之痛。當時正在當兵的他大受打擊，彷彿一夕間失去全世界，「一度覺得自己也形同死去」。那段時間他如同行屍走肉，直到聽到學弟說：「喝酒是把隔天的幸福借過來先用的，你喝酒的樣子看起來很不好，希望你不要這樣下去。」這才頓悟並戒酒。

此外，高庚杓也說，服役期間與韓團BIGBANG成員太陽、大聲及演員周元、饒舌歌手Beenzino累積深厚感情，退伍至今仍保持聯絡，最近也有見面聊天，「彼此開心聊著創作音樂與藝術，關係也變得更親密了。」

間諜 風暴 電影

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