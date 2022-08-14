被修圖成病態「紙片人」劉品言無奈：肉感桃花最多

劉品言自認「微肉感」時桃花最多。（PP塑崩未來褲提供）

「言言」劉品言8日剛過34歲生日，步入輕熟女階段後，她不再追求極致瘦身、骨感，而是展現自信更散發魅力，她直言「肉感也是一種美」，更透露其實自己在「微肉感」時，桃花最多，瘦得太過病態，反而讓人卻步不敢追求。

因為體質關係，劉品言從小就是「不骨感」代表，很多人羨慕她的胸、臀豐滿，看起來凹凸有致。不過，她說，不管長在她身上的哪一塊肉，都會被人關注，「不論是長在胸、長在腰、長在腿，都會被看。」讓她十分困擾。

她坦言，過去常因身材豐腴導致工作受阻，常有一些工作邀約，一開始都說因為很欣賞她的自信與自在，但等到拍攝完，開始針對照片大修特修，她說：「把我花很多時間練出來的肌肉 線條修掉都算小事，曾經遇過最誇張的是，完全把我的身體修成紙片人，搭配上我的頭，真的很像網路上那些移花接木的照片，而且還是技術不大好的版本，我看到照片時都哭笑不得。」