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金曲歌后自曝曾對嘴 狂跳針糗翻

記者梅衍儂／專訪
彭佳慧演唱會倒數，要歌迷都來捧場。（記者沈昱嘉／攝影）
彭佳慧演唱會倒數，要歌迷都來捧場。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣女歌手彭佳慧10月1日將在台北小巨蛋舉行「彭佳慧2022 怎 樣 Julia / Run Wild 」演唱會，出道26年，她不但受大批歌迷喜愛，實力更獲得金曲歌后桂冠肯定，回顧歌唱人生，她笑說幾年前曾被人懷疑不是唱現場，「但其實真的不用懷疑，因為我只要對嘴，那個音響都會出問題。」

彭佳慧分享出道至今僅有兩次對嘴經驗，一次是剛出道參加工地秀，「好像是我人生唯一唱過的工地秀，那時候唱『為了你』，結果跳針耶！就一直『為了你為了你為了你』重複3次。」尷尬程度可想而知。另一次是出席對岸電視活動，「我覺得當時歌詞我有唱錯，希望鏡頭沒有拍到。」

演唱會倒數一個半月，她現在每天起床第一件事就是打開iPad聽歌單，邊練歌邊想到時要說哪些話；先前她在記者會上表示不確定有沒有嘉賓，如今人選已確認，她賣關子說：「到時嘉賓升起來的時候會讓你們覺得『怎麼可能他們會一起唱歌』，是我從來沒有合作過的對象。」

除了練唱，她也抽空趁暑假帶3個孩子去南部小旅行，生活如此忙碌，男友有無抱怨沒時間約會？她笑說：「我真的沒有太多時間約會，不過他會來找我們，我覺得平淡也浪漫。」

相隔5年開唱，問她會不會有票房壓力，她說：「沒有壓力是騙人的，特別在疫情時代，尤其我的聽眾他們絕對不是衝動型，而且是非常理智的，可能很多人還在觀望，我就盡力而為，把這訊息告訴他們，把自己先顧好，看他們要觀察到哪一天才要買票都沒有關係。」隨後又大笑補充：「至少演出前兩個禮拜（買票）好不好？」彭佳慧演唱會購票可至寬宏售票系統。

彭佳慧接受專訪。（記者沈昱嘉／攝影）
彭佳慧接受專訪。（記者沈昱嘉／攝影）
彭佳慧接受專訪。（記者沈昱嘉／攝影）
彭佳慧接受專訪。（記者沈昱嘉／攝影）
彭佳慧接受專訪。（記者沈昱嘉／攝影）
彭佳慧接受專訪。（記者沈昱嘉／攝影）

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