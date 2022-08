賴弘國當爸了。(取材自Instagram)

港星阿嬌 (鍾欣潼)的前夫賴弘國今年2月第三次結婚,與曾經當過空姐的Alice登記,6個月後他在Instagarm曝光抓著嬰兒小手的照片,宣告成為人父。

賴弘國寫下「Dear baby Lai, welcome to the family!」並透露是於10日迎接寶寶出生,他也寄語小賴寶快快長大,乖乖聽媽媽的話,也感謝老婆:謝謝勇敢又辛苦的老婆,陪我一起邁入人生的新階段。