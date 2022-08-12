林小樓憶35年前 為戲搏命留病根

林小樓18歲時，演紅桃太郎一角。（圖：民視提供）

54歲女星林小樓日前在民視「黃金歲月」中，客串看護一角，驚鴻一瞥勾起不少影迷回憶殺，近期她拍攝8點檔新戲「市井豪門」，劇中演育幼院院長，和諸多童星互動，記憶瞬間拉回到35年前，那段吊鋼絲拳打腳踢、被逼「從四樓跳下」、被踢傷眼周濺血歲月，回想過往為戲落下氣喘病根，感嘆：「我真的老了」。

林小樓在「市井豪門」中和小朋友互動，直言現在小孩真的「很好命」，拍戲爸媽全程陪伴、教戲，當年1987年她憑藉電影 「新桃太郎」暴紅，因為住劇校，拍戲總是搭劇組車往返片場，身邊幾乎無人陪，20多年前，她當紅之際，還曾連軋兩部八點檔，一天只睡一小時，操到感冒咳嗽也沒時間看病，咳了一個月變成氣喘，她感嘆：「那時還年輕耐操，若換成現在，恐怕已經掛了」。

當年她能摔能打，每拍一部戲都是面臨生死關頭，拍「馬路小英雄」時，她被下指令「從四樓跳下去」，視線所及底下的保護墊只有拳頭大，她嚇到蹲在定點足足哭半小時，全場停機等她哭完，直到副導到她旁邊說一句：「小樓，天亮了，大家就等妳拍完收工」，她只能硬著頭皮跳下去；之後也曾在拍周星馳 電影時，被武行踢中眼周縫了10針，半張臉烏青險毀容，長年拍戲過勞，導致她身體也出現許多疾病，包括脊椎側彎、椎間盤突出、骨刺，只要變天就會變成氣象台，氣喘發作、膝蓋疼痛，每天起床都是痛醒的。