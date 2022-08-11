我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超過440次拒答 紐約州檢取證 川普狂引「不自證己罪」

柏克萊加大今年新生3年來最少 僅1萬4600人

和男友吳慷仁對戲超崩潰 邵雨薇：他像是一座山

記者林怡秀／即時報導
邵雨薇日前上鏡電視「誰來演戲」分享出道以來的心路歷程。(圖:鏡電視提供)
邵雨薇日前上鏡電視「誰來演戲」分享出道以來的心路歷程。(圖:鏡電視提供)

台灣女星邵雨薇與金鐘影帝吳慷仁交往多年，感情穩定，日前邵雨薇上鏡電視「誰來演戲」接受主持人納豆(林郁智)專訪時，也大方分享當時與還未交往的吳慷仁合作偶像劇「極品絕配」的心情，邵雨薇說自己在演「極品絕配」時，並不懂得表演，屬於準備型演員，「把劇本背得跟課本一樣，一字不漏」，但在跟吳慷仁對戲後「幾乎是到崩潰的狀態」。邵雨薇說：「他就像是一座山一樣，他在山頂，而我還在下面用跑得追著他。」納豆笑說：「影帝等級的人來了！」

為協助家中經濟狀況，邵雨薇從學生時期就開始半工半讀，剛開始當演員的時候，更因為收入無法支持基本開銷，讓她只能一邊演戲、一邊打工，去過五分埔批衣服來賣，也曾做網拍賣服飾等，「為了省錢，我還曾把泡麵麵條折半，一半中午吃、一半晚上吃」，為了增加收入，當時邵雨薇也設下停損點，第一次是25歲、第二次是27歲，「當我設定好之後，工作就一個接著一個，我想是靠著念力、吸引力法則，才讓我順利繼續演員這條路。」

邵雨薇外型甜美、氣質清新，再加上精湛演技，是不少人心目中的女神，而在節目中，納豆主動提起兩人多年前的烏龍緋聞，邵雨薇大笑著說：「在我的緋聞對象裡面，納豆哥？我覺得怪怪的。」納豆接著自嘲：「其實(緋聞)是好的，大家會覺得妳好棒，妳不看外表的，對妳是加分好不好！」說完兩人都笑翻。

緋聞 拍賣

上一則

布魯斯威利罹失語症 息影前炸掉真警車

延伸閱讀

美制裁俄900人 普亭緋聞女友、親信富豪都上榜

美制裁俄900人 普亭緋聞女友、親信富豪都上榜
喝過「甜茶」不夠？艾莎岡薩雷又變「水行俠」緋聞女友

喝過「甜茶」不夠？艾莎岡薩雷又變「水行俠」緋聞女友
「尚氣」劉思慕兩度與緋聞女友出席活動 公開認愛？

「尚氣」劉思慕兩度與緋聞女友出席活動 公開認愛？
吳慷仁性愛激戰賈靜雯癖好 導演讚：天生調教師

吳慷仁性愛激戰賈靜雯癖好 導演讚：天生調教師

熱門新聞

53歲的許晴至今單身。（取材自微博）

「最美任盈盈」53歲仍單身 被問性需求 她大方回應

2022-08-04 22:40
珍妮佛洛佩茲（右）愈忙愈容光煥發。（路透資料照片）

快被翹臀珍榨乾？班艾佛列克才新婚就憔悴 前妻都擔憂

2022-08-05 21:12
好萊塢女星安海契驚傳自駕發生車禍，火燒車造成她嚴重燒傷，送醫治療情況仍危險。（取材自Instagram）

「六天七夜」女星安海契自駕火燒車 嚴重燒傷插管治療

2022-08-05 22:08
與癌症搏鬥多時的歌星奧莉薇亞紐頓強(Olivia Newton-John)8日早上在加州南部自家莊園去世， 享年73歲。圖為奧莉薇亞紐頓強2020年2月在澳大利亞體育場演唱。Getty Images

「火爆浪子」女星奧莉薇亞紐頓強 73歲癌逝

2022-08-08 20:40
郭富城、方媛感情甜蜜。(取材自微博)

郭富城99朵玫瑰為愛妻慶生「與岳父母差2歲」罕見同框

2022-08-06 07:43
林憶蓮近況曝光。(取材自臉書）

56歲林憶蓮罕見露面為乾爹祝壽 網驚差點認不出來

2022-08-05 08:33

超人氣

更多 >
一元店這10項商品 花再少錢都不值得

一元店這10項商品 花再少錢都不值得
腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生

腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生
曼哈頓堵車費細節出爐：最低9元 最高要收23元

曼哈頓堵車費細節出爐：最低9元 最高要收23元
台海局勢緊張 路透：拜登政府重新思考調整關稅問題

台海局勢緊張 路透：拜登政府重新思考調整關稅問題
義大利人不吃 達美樂退出披薩發源地

義大利人不吃 達美樂退出披薩發源地