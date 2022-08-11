和男友吳慷仁對戲超崩潰 邵雨薇：他像是一座山

邵雨薇日前上鏡電視「誰來演戲」分享出道以來的心路歷程。(圖:鏡電視提供)

台灣女星邵雨薇與金鐘影帝吳慷仁交往多年，感情穩定，日前邵雨薇上鏡電視「誰來演戲」接受主持人納豆(林郁智)專訪時，也大方分享當時與還未交往的吳慷仁合作偶像劇「極品絕配」的心情，邵雨薇說自己在演「極品絕配」時，並不懂得表演，屬於準備型演員，「把劇本背得跟課本一樣，一字不漏」，但在跟吳慷仁對戲後「幾乎是到崩潰的狀態」。邵雨薇說：「他就像是一座山一樣，他在山頂，而我還在下面用跑得追著他。」納豆笑說：「影帝等級的人來了！」

為協助家中經濟狀況，邵雨薇從學生時期就開始半工半讀，剛開始當演員的時候，更因為收入無法支持基本開銷，讓她只能一邊演戲、一邊打工，去過五分埔批衣服來賣，也曾做網拍賣 服飾等，「為了省錢，我還曾把泡麵麵條折半，一半中午吃、一半晚上吃」，為了增加收入，當時邵雨薇也設下停損點，第一次是25歲、第二次是27歲，「當我設定好之後，工作就一個接著一個，我想是靠著念力、吸引力法則，才讓我順利繼續演員這條路。」

邵雨薇外型甜美、氣質清新，再加上精湛演技，是不少人心目中的女神，而在節目中，納豆主動提起兩人多年前的烏龍緋聞 ，邵雨薇大笑著說：「在我的緋聞對象裡面，納豆哥？我覺得怪怪的。」納豆接著自嘲：「其實(緋聞)是好的，大家會覺得妳好棒，妳不看外表的，對妳是加分好不好！」說完兩人都笑翻。