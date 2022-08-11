我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

柏克萊加大今年新生3年來最少 僅1萬4600人

FBI突搜前總統家 司法部扛風險 川普也好不到哪去

辦「安聲之處」個唱 倪安東盼管罄為他生子

記者王郁惠／綜合報導
許久未演唱的倪安東，將舉辦「安聲之處」個唱。（記者吳致碩／攝影）
許久未演唱的倪安東，將舉辦「安聲之處」個唱。（記者吳致碩／攝影）

曾以「星光大道」踢館魔人暴紅的台美「混血王子」倪安東，自2014年與華研國際約滿後，演藝重心轉至音樂劇，久違開唱的他，21日將在Legacy Taipei舉辦「安聲之處」個唱，他認為歌迷忘了他理所當然，偶爾他會被路人認出並攀談過往風光，「在那一刻，我就是你的偶像歌手」。

倪安東坦言當初出道不懂且不習慣「偶像」定位，連演出也得慢慢登場、營造神祕感，想去參演實境秀，也被公司打槍。他2011年曾被媒體爆料已結婚生女，直到2014年突然錄影片承認此事，問到為何有此舉？他表示：「我有一個相機，我可以上傳到YouTube，（公司）你管不到我吧。」但也強調當初隱瞞是與前妻的共識。

而他2017年與管罄鬧出婚外情，並與前妻離婚，管罄遭冠「小三」惡名，之後雙雙淡出幕前；倪安東解釋當時與前妻已到離婚尾聲，但也坦承疏失，幸好管罄從沒怨過他。

管罄曾因酸言攻擊陷低潮。（本報資料照片）
管罄曾因酸言攻擊陷低潮。（本報資料照片）

倪安東今年3月與管罄登記結婚，6月初在美國舊金山完成婚禮，5年戀情終於修成正果。他分享原本與管罄討論若一方生病，要讓對方有權利簽署醫院文件的方法就是結婚，聊到落下男兒淚後，他哭著問說：「我是不是剛剛就求婚了？」場面感動不失幽默，對於生子，他希望順其自然，「如果她可以生一個小孩，那就太棒了」。

談到久違的開唱，他透露為備唱，一周跑三次健身房，他打趣自己的歌聲是「如履薄冰」，沙啞與破音只有一線之隔，問到是否特別護嗓？他說：「不用，就是緣分，我的喉嚨不好就是命。」也預告屆時有兩位女歌手擔任嘉賓。

健身 星光大道 舊金山

上一則

鄧紫棋同框造型師男友 新歌大放閃破情變疑雲

下一則

曾在台灣讀大學 趙露思賣餛飩照瘋傳

延伸閱讀

董子健、孫怡離婚全怪婆媳問題？女方曾說因孤單結婚

董子健、孫怡離婚全怪婆媳問題？女方曾說因孤單結婚
法男炫技跳水「屋頂跳飛」全身瘀青 網驚：還活著嗎？

法男炫技跳水「屋頂跳飛」全身瘀青 網驚：還活著嗎？
我有個情人在設拉子（全文完）

我有個情人在設拉子（全文完）
董子健、孫怡生娃5年 被曝還沒領證、沒辦婚禮

董子健、孫怡生娃5年 被曝還沒領證、沒辦婚禮

熱門新聞

53歲的許晴至今單身。（取材自微博）

「最美任盈盈」53歲仍單身 被問性需求 她大方回應

2022-08-04 22:40
珍妮佛洛佩茲（右）愈忙愈容光煥發。（路透資料照片）

快被翹臀珍榨乾？班艾佛列克才新婚就憔悴 前妻都擔憂

2022-08-05 21:12
好萊塢女星安海契驚傳自駕發生車禍，火燒車造成她嚴重燒傷，送醫治療情況仍危險。（取材自Instagram）

「六天七夜」女星安海契自駕火燒車 嚴重燒傷插管治療

2022-08-05 22:08
與癌症搏鬥多時的歌星奧莉薇亞紐頓強(Olivia Newton-John)8日早上在加州南部自家莊園去世， 享年73歲。圖為奧莉薇亞紐頓強2020年2月在澳大利亞體育場演唱。Getty Images

「火爆浪子」女星奧莉薇亞紐頓強 73歲癌逝

2022-08-08 20:40
郭富城、方媛感情甜蜜。(取材自微博)

郭富城99朵玫瑰為愛妻慶生「與岳父母差2歲」罕見同框

2022-08-06 07:43
林憶蓮近況曝光。(取材自臉書）

56歲林憶蓮罕見露面為乾爹祝壽 網驚差點認不出來

2022-08-05 08:33

超人氣

更多 >
她渡假被搭訕 得知真相後尷尬婉拒 男卻說：我收了錢…

她渡假被搭訕 得知真相後尷尬婉拒 男卻說：我收了錢…
一元店這10項商品 花再少錢都不值得

一元店這10項商品 花再少錢都不值得
腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生

腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生
曼哈頓堵車費細節出爐：最低9元 最高要收23元

曼哈頓堵車費細節出爐：最低9元 最高要收23元
台海局勢緊張 路透：拜登政府重新思考調整關稅問題

台海局勢緊張 路透：拜登政府重新思考調整關稅問題