辦「安聲之處」個唱 倪安東盼管罄為他生子

許久未演唱的倪安東，將舉辦「安聲之處」個唱。（記者吳致碩／攝影）

曾以「星光大道 」踢館魔人暴紅的台美「混血王子」倪安東，自2014年與華研國際約滿後，演藝重心轉至音樂劇，久違開唱的他，21日將在Legacy Taipei舉辦「安聲之處」個唱，他認為歌迷忘了他理所當然，偶爾他會被路人認出並攀談過往風光，「在那一刻，我就是你的偶像歌手」。

倪安東坦言當初出道不懂且不習慣「偶像」定位，連演出也得慢慢登場、營造神祕感，想去參演實境秀，也被公司打槍。他2011年曾被媒體爆料已結婚生女，直到2014年突然錄影片承認此事，問到為何有此舉？他表示：「我有一個相機，我可以上傳到YouTube，（公司）你管不到我吧。」但也強調當初隱瞞是與前妻的共識。

而他2017年與管罄鬧出婚外情，並與前妻離婚，管罄遭冠「小三」惡名，之後雙雙淡出幕前；倪安東解釋當時與前妻已到離婚尾聲，但也坦承疏失，幸好管罄從沒怨過他。

管罄曾因酸言攻擊陷低潮。（本報資料照片）

倪安東今年3月與管罄登記結婚，6月初在美國舊金山 完成婚禮，5年戀情終於修成正果。他分享原本與管罄討論若一方生病，要讓對方有權利簽署醫院文件的方法就是結婚，聊到落下男兒淚後，他哭著問說：「我是不是剛剛就求婚了？」場面感動不失幽默，對於生子，他希望順其自然，「如果她可以生一個小孩，那就太棒了」。

談到久違的開唱，他透露為備唱，一周跑三次健身 房，他打趣自己的歌聲是「如履薄冰」，沙啞與破音只有一線之隔，問到是否特別護嗓？他說：「不用，就是緣分，我的喉嚨不好就是命。」也預告屆時有兩位女歌手擔任嘉賓。