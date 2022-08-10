小虎隊送別恩師宋文善 友人現場驚曝「隔離中過世」

宋文善（前排中）曾一手帶紅小虎隊，和蘇有朋（左）更是情同父子。(本報資料照片)

王牌經紀人宋文善上月31日病逝，享壽67歲，10日告別式上他一手捧紅的小虎隊吳奇隆、蘇有朋 、陳志朋皆託人上送花籃，陳凱倫、鄭怡到場送他最後一程，陳凱倫表示宋文善是無預警離開人世，「他根本不知道要走，就是從大陸回來隔離3+4天，在睡夢中走的。」透露他走得安詳。

宋文善入行近40年，當年小虎隊出道，宋文善負責宣傳和帶通告，對3人十分嚴格，尤其是蘇有朋更視他為乾爹，幾乎不敢違抗他的命令。除了捧紅小虎隊，他也當過鄧麗君助理，帶過劉文正、鳳飛飛、蔡琴、費玉清、洪榮宏、蔡幸娟、姜育恆，提攜過還沒組成F4的言承旭、朱孝天及藍正龍、潘瑋柏、安以軒、賈永婕、謝祖武、張善為等人，他退休後長居大陸，並出版關於小虎隊的書，在大陸引起一陣轟動。

陳凱倫面帶哀傷受訪，表示宋文善是做節目認識的老朋友，把最好的咖都介紹給自己，透露宋文善走得突然，「他絕對不知道要走了，平時沒聽過有什麼病痛，好像有高血壓 。」目前最棘手的是宋文善在北京 租屋處有2、30箱唱片，「房東不准任何人進去處理，又有人想要搶這些唱片，目前正在協調北京的朋友把他的遺物帶回來。」