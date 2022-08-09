劉文正神隱30年 楊耀東揭男神「發福」真相

劉文正被譽為華語歌壇「偶像始祖」。（本報資料照片）

移民美國的楊耀東經營餐飲業有成，上月底自拉斯維加斯返台隔離，14日將在「夏日民歌嘉年華」演唱會高雄站獻唱，先前說過劉文正常在洛杉磯 、拉斯維加斯出沒，問及劉的近況？他說彼此住在相鄰社區，疫情 爆發前有見面，不過劉文正退休 後維持一貫低調生活，在外聚會一旦被人認出即會閃人。

劉文正被譽為華語歌壇「偶像始祖」，1991年移居美國、退出歌壇神隱已經31年，據悉面對高額唱酬邀約仍不為所動，期間曾傳身材發福而不願露面？楊耀東表示劉文正現況不像傳言中那麼誇張，而劉文正在聚會中快閃是因為覺得自己已經退休，希望能自在地過生活。

66歲的楊耀東身為鰥夫，提到亡妻崔愛蓮（崔苔菁妹妹）病逝7614天，每逢生日、忌日都會上山探望，無奈疫情使得往來交通受阻，已兩年沒上香，這次會去探視亡妻。此外，他鄭重替亡妻澄清小三謠言，表示當年分手後朱寶意赴港發展，自己在秀場演出有崔愛蓮相伴。

他在美國有兩間賣台灣美食的餐廳，記帳全由99歲爸爸包辦，他驕傲說：「稅務局來查帳，看到我爸爸的帳本說10年不用查，太詳細了。」

除了經營餐廳，楊耀東也沒荒廢音樂才華，練習吉他、小提琴之外還學了電吉他，前陣子因疫情胖到85公斤，接下演出後瘦身10公斤，他笑說：「演出當天會回到過往的73公斤，怕大家會王夢麟、楊耀東分不清楚。」