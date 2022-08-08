黃香蓮6病纏身 曾癱瘓躺半年 自嘲「九命怪貓」

黃香蓮近期演出「媽，別鬧了！」，勾起網友滿滿回憶殺。（記者李政龍／攝影）

67歲台灣女星黃香蓮過去憑著螢幕中的俊美扮相，擄獲當代不少少女心，被譽為「歌仔戲天王」，近期她因演出「媽，別鬧了！」的比莉昔日同窗「巫雅菊」一角，瞬間勾起網友滿滿回憶殺，近日她受訪吐露當年打拚辛酸，因長年沒日沒夜拍戲，導致甲狀腺腫、頸椎痛、腦膜瘤、肺結核、白喉、幽閉恐懼症等六病纏身，一度還癱瘓躺床半年，「瘦到下半身只剩骨頭」。

黃香蓮在當紅年代，不僅演歌仔戲，還參與八點檔、電影 演出，為了趕拍戲，一天只睡一小時，結果因操勞過度，拍攝一場「空中一字馬」戲，雙腿一劈，竟是坐骨神經歪掉，當場動彈不得，之後還拍摔馬戲，重挫脊椎、頸椎，儘管如此，為了不耽誤拍攝，她咬牙苦撐，天天到醫院打類固醇，後來醫生警告她再不開刀就會癱瘓，但她仍為了拍戲，病急亂投醫誤信偏方，找來推拿師，雙腿一壓痛到她閃尿，最後還是開刀治療，病床一躺就是半年。

黃香蓮形容自己是「九命怪貓」，22年前她發現罹患腦膜瘤，為休養生息，她淡出演藝圈，但從小到大．她劫難不斷，孩童時期就有肺結核、白喉等病，五歲時還曾不慎掉入魚池，在人煙稀少處，突然有人路過救了她，撿回一條命，還因拍戲頸椎受傷，「完全無法當低頭族」，她平日也愛登山健行，但前陣子爬山竟意外摔傷、膝蓋骨裂，幸好無大礙，但每當眾人誇她凍齡、身材依舊窈窕時，她總苦笑：「五臟六腑都壞了」。

在「媽，別鬧了！」中，黃香蓮飾演兩性作家，女強人形象最終在被拆穿遭家暴 真相後瓦解，而真實婚姻中，黃香蓮2006年與大16歲的中研院院士吳成文結婚，儘管學歷、年紀相差大，兩人因有共同興趣「看歌仔戲」，還因老公是自己的粉絲，婚姻生活幸福美滿。