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幫周杰倫寫5首歌賺1千萬版稅 彈頭現變房地產大亨

記者黃保慧／即時報導
彈頭表示海洋教會自己許多人生體悟。（彈頭提供）
彈頭表示海洋教會自己許多人生體悟。（彈頭提供）

台灣演唱團體「南拳媽媽」成員宋健彰（彈頭）近2年很不平靜，屢因爆料上新聞，如今風波已過他也不想再多提，表示自己之後會更沉得住氣，「嘴巴要緊一點不要再亂講話，壞的就別提了。」他表示疫情以來，過得還算不錯，收入上靠著幫周杰倫寫的5首歌版稅，4年就賺1千萬，而家裡的房地產事業也開紅盤，讓他賺進8位數。

彈頭日前遭網友在臉書「爆潛公社」發文，影射他狂蹭同團的女生，對此他感到無奈，表示去參加一個溫馨的局請大家吃飯、玩樂竟被亂解讀，但他坦言「有得必有失」，事情發生後也有不少演藝圈前輩勉勵，他謹記藝人康康向他說的1句話來轉念，「有新聞就是好新聞，有人弄你代表有人眼紅，是好事。」

其實自新冠肺炎爆發以來，他感到知足順利，因他的經濟沒受太大影響，說道：「還算富足，還算能養家活口，持續努力做音樂。」他光靠過去幫周杰倫寫的5首歌版稅就賺不少，再來是家族房地產事業在淡水的建案也完銷，他透露今年11月將再推160多戶的建案，主打在淡水公車總站旁邊，且蓋在周董淡水別墅「荷蘭灣」附近，背山面海位置相當好。

而他也不忘演藝事業，年底預計和舊南拳媽媽的組合有作品，另外他正在錄製跟海洋有關的個人新專輯，準備在年底推出。熱愛海洋的他透露8月17日要去東加拍攝鯨魚產子的過程，也透露已在綠島看土底，打算買間屋子，讓自己與大海為鄰，他說：「潛水告訴自己海裡很寧靜，在世界上佔有70％面積的海裡，有很多你不知道的知識。」海告訴他「寧靜致遠、謙卑為懷」。

彈頭將在年底推出新專輯。（彈頭提供）
彈頭將在年底推出新專輯。（彈頭提供）
彈頭表示海洋教會自己許多人生體悟。（彈頭提供）
彈頭表示海洋教會自己許多人生體悟。（彈頭提供）

房地產 周杰倫 疫情

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