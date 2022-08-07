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現代青少年有多難教？大霈接下這節目竟嚇到不敢生

記者李姿瑩／台北報導
大霈首度接下兒少實境節目。（公視提供）
大霈首度接下兒少實境節目。（公視提供）

大霈(李霈瑜)接下公視兒少節目「換個爸媽過幾天」，首次挑戰扛起親子實境秀。34歲的她原本想在25歲就結婚生子，如今早已沒了這份心思，加上從節目中感受到青少年的教養難題，嚇到直接不想生。

「換個爸媽過幾天」安排想離家出走的青少年們到不同的家庭寄宿，在面對和原生家庭歧異的教養方式，父母和孩子雙方都陷入崩潰，甚至有夫妻檔也和大霈一樣，決定還是先不生。大霈的搭檔馬大元醫師負責在節目中分析這些教養實例，兩人一起穿針引線，為觀眾說明解惑。

大霈坦言自己過去只是「表面上」很乖，中學時期會瞞著家人去玩社團、樂團，也會主動追愛，透過巧遇接近心儀的學長。當時的她想談戀愛卻屢屢碰壁，自嘲大概外型偏胖，加上綽號是「大臉妹」，才會屢戰屢敗。

現在大霈的身材早已不是阻礙，另一半卻遲遲沒有出現。先前被狗仔拍到和異性互動，她解釋對方只是很熟的朋友，也許多少有一點曖昧，但很難繼續發展。她七夕情人節也在工作，當天完全沒有過節氣氛，連同性的祝福訊息都沒收到。大霈也說自己現在沒有多餘時間投入感情，因此不會強求，之前雖然萌生凍卵意願，但目前還沒有行動，自嘲凍卵後如果沒用到就「沖掉」。

大霈透露自己個性調皮，如果真的有對象，還是會主動製造機會助攻感情發展。只是面對婚姻，她還在衝動和理性之間徘徊。馬大元醫師提醒她，走入家庭後難免會對彼此失去熱情，但取而代之的是如同隊友般的義氣。大霈也喊話曖昧對象要收看「換個爸媽過幾天」，把握機會跟她交流育兒價值觀。「換個爸媽過幾天」19日起每周五晚間9點在公視首播。

大霈的引導角色巧妙地融入背板圖案中。（公視提供）
大霈的引導角色巧妙地融入背板圖案中。（公視提供）
大霈(左)與馬大元醫師默契十足。（公視提供）
大霈(左)與馬大元醫師默契十足。（公視提供）

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