被貼上台獨標籤 炎亞綸用「愛」回應

炎亞綸在「早餐文」被貼上台獨標籤後首度露面。（圖：金禾創意提供）

首位奪下金鐘獎的馬來西亞男星李銘順，與台灣女星天心、炎亞綸、石知田、金士傑、李璇日前在台中出席周美玲執導的新戲「Q18」開鏡，這是炎亞綸在「早餐文」被貼上台獨標籤後首度露面，避免模糊新戲焦點，被問到相關問題，他都用「愛」來回應，接連表示：「我很喜歡用愛看世界。」、「我都用愛給各位，有多少就給多少。」

炎亞綸在美國眾議院議長裴洛西 赴台時發文：「早起真的心情豪（好）好，你喜歡台式早餐？美式？」被大陸網友貼上台獨標籤，甚至遭自創服飾品牌切割，品牌在微博上發表聲明稱：「解除與炎亞綸先生的一切合作。」是否覺得無辜？他稱：「我會覺得愛很棒，讓我看到很棒的世界。」還用英文強調自己是「認真的」。

炎亞綸與石知田在「Q18」中分別飾演有意識的AI（人工智慧）「黑子」、「白子」，開鏡記者會上兩人也以一黑一白的戲服現身，劇中關係緊密不可分割，兩人是第一次合作，私下靠健身 認識彼此，運動時卸下心防交換很多想法。石知田坦言，一開始覺得炎亞綸「很有距離，好像很容易惹他生氣，很害怕。」後來發現對方只是個性很直，是個「很靈活、很有溫度的人。」

李銘順與天心繼「親愛的，我愛上別人了」後，相隔9年再度演夫妻，笑說聽到是對方就答應演出，李銘順過去對量子科學完全沒概念也沒興趣，戲中卻要飾演這方面的博士，形容自己是來「上課」的；他演完「做工的人」電影 版後，隔一個半月就要進入「Q18」劇組，為了角色火速瘦身4公斤。