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瑞莎邊辦錦標賽邊餵奶 6歲大女兒傳承體操衣缽亮相演出

記者杜沛學／台北報導
瑞莎一邊舉辦體操錦標賽還一邊餵女兒喝奶。（瑞星韻律體操協會提供）
瑞莎一邊舉辦體操錦標賽還一邊餵女兒喝奶。（瑞星韻律體操協會提供）

瑞莎成立的瑞星韻律體操協會出國比賽在國際上獲得佳績，在台灣也積極推動錦標賽，今年的賽事因疫情攪局，延期了3次，終於在6、7日成功舉行，而瑞莎的兩個女兒也都來捧場，6歲的大女兒Nika更參與開幕表演演出。

至於5個月大的小女兒Mila，瑞莎笑說，Mila其實是來吃午餐的，因為這幾天瑞莎在會場忙於場地的佈置及流程的安排，所以都要麻煩家人帶Mila來現場吃飯（喝母奶），瑞莎笑說，Mila很有大將之風，將來有當選手的潛力，看到現場這麼多人，還是一樣的淡定，絲毫不緊張。

這次的瑞星盃明日之星錦標賽，一共動員了全台將近150名選手及40位教練來參加，裁判也有將近30位，瑞星韻律體操協會也提供了約50萬的獎金及獎品來鼓勵成績優越的選手們及指導教練，瑞莎表示，很謝謝大家還有合作廠商對於瑞星韻律體操協會的支持，所以才能夠有這些資源跟機會可以提供給這些選手們，也讓選手們知道自己不是只有一個人而已，而是有這麼多的人正在為你加油。

瑞星韻律體操協會為了這次的明日之星錦標賽，共花費了約台幣100萬元（約3.3萬美元）來舉辦，希望可以讓前來參賽的選手們都有一個最好的比賽經驗，賽事可以順利舉行，瑞莎也難掩開心，直說看到這麼多選手這麼努力，對她來說，每一位都是台灣韻律體操界的明日之星，很謝謝大家的支持，讓孩子們可以有這麼好的舞台可以發揮，期望將來大家也能將好的成績帶回來台灣。

瑞莎成立的韻律體操協會舉辦錦標賽，兩個女兒都來捧場。（瑞星韻律體操協會提供）
瑞莎成立的韻律體操協會舉辦錦標賽，兩個女兒都來捧場。（瑞星韻律體操協會提供）

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