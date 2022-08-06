「新超人力霸王」太專業！大師上陣動作捕捉

齋藤工（左起）、西島秀俊、早見朱莉、有岡大貴、長澤雅美聯手合作「新‧超人力霸王」。（圖：野獸國提供）

年度話題鉅作「新‧超人力霸王」在日本 上映後，創下近44億日圓（約3300萬美元）的票房，榮登2022日本本土真人電影 票房冠軍。鑽石級演員陣容一字排開，齋藤工、長澤雅美、西島秀俊、有岡大貴、早見朱莉、田中哲司等人，搭配上日本最強百億級編導組合庵野秀明與樋口真嗣。

「超人力霸王」自1966年（昭和41年）首播後，55年來已於全球上百個國家、地區透過多種語言播出，而這部「新‧超人力霸王」則由打造「新世紀福音戰士」系列的庵野秀明聯手導演樋口真嗣，繼2016年的「正宗哥吉拉」為日本特攝電影立下新標竿後，「新‧超人力霸王」則打出「空想與浪漫。以及、友情。」的全新劇情元素登上大銀幕。

負責企畫與劇本的庵野秀明，親自下場為「新‧超人力霸王」進行動作捕捉。（圖：野獸國提供）

負責企畫與劇本的庵野秀明，對超人力霸王的愛是業界有名的無人能敵，他在大學時期就為了圓夢，曾拍過低配版的「超人力霸王（庵野秀明自主製作版）」，當時是用八釐米攝影機拍攝，甚至還自己「上裝」，而終於如願監製真正的「超人力霸王」電影的他，當然要完成兒時夢想，親自上陣為超人力霸王發射的「斯派修姆光線」進行動作捕捉，影片曝光後竟吸引近150萬人次觀看，粉絲才恍然大悟「原來是庵野秀明本人啊」。

齋藤工飾演「變身為超人力霸王的男人」神永新二。（圖：野獸國提供）

除了日本最強百億特攝企畫編導組合，演員陣容更是無懈可擊，從性格演技派男星齋藤工化身「變身為超人力霸王的男人」神永新二，而長澤雅美在片中更有出乎意料之外的驚「人」演出，還有最近正在夏季檔日劇 「騎上獨角獸」飾演實習大叔的西島秀俊，加上傑尼斯團體「Hey!Say!JUMP」有岡大貴以及早見朱莉、田中哲司等豪華卡司，隨著故事進行親眼見證意想不到的衝擊與感動。