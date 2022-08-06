孫安佐無罪確定 孫鵬、狄鶯赴廟宇還願被拱樂親親

狄鶯(右)、孫鵬甜蜜接吻。（圖：「噓！星聞」提供）

台灣藝人狄鶯和孫鵬的獨子孫安佐，2018年來美留學時因網購槍枝零件組裝，嗆聲掃射學校，在美入獄238天後，返台遭到士林地檢署依製槍未遂罪起訴。該案日前遭高等法院駁回後，檢方未再上訴，全案確定。狄鶯和孫鵬日昨赴龍山寺還願，感謝這四年五個月來對他們批判指教的人。

孫鵬表示，這四年多來沒有一天好睡過，痛陳孫安佐遭到劣質媒體節目主持人來賓凌遲。

狄鶯(右)和孫鵬為了孫安佐纏訟多年的官司到龍山寺還願。（記者楊起鳳／攝影）

狄鶯、孫鵬當天帶了一箱蘋果 還願，現場還被拱親親。狄鶯表示感恩認識與不認識的人對她們家四年來的支持，也謝謝對他們批判指教的人，「沒有你們，狄鶯今天沒辦法這麼勇敢做一個母親。」

孫安佐（右）的官司無罪確定，狄鶯（左）和孫鵬（中）表示「特別開心」。（本報資料照片）

孫鵬坦言，官司期間也不知道怎麼面對各位，他和太太是演藝人員，先減少表演曝光，靜待司法判決，得知官司被駁回上訴，全案確定，「特別開心，但沒有狂歡，畢竟是一個官司，沒什麼好慶祝的，事情終究會過去。」他也說，這件事給兒子孫安佐一個借鏡，話不要亂講，跌倒要勇敢站起來，不要走歪路，不要有仇恨心態。一旁狄鶯護兒：「他本來就沒有走歪路」，孫鵬改口：「我是說未來啦」。

至於孫安佐目前的心情？孫鵬表示孫安佐有自己的平台 ，有一天會跟大家講他的心情，自己不便代替他說什麼。狄鶯則強調孫安佐本來就是單純善良、富有正義感的孩子，而且很誠實，這一點家人們都很贊同。