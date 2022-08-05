戲說從頭／台北女子圖鑑 桂綸鎂陷迷惘

桂綸鎂在「台北女子圖鑑」中，詮釋台北女性上班族的剛毅堅強。（圖：Disney+提供）

改編自國際IP旗艦大劇「東京女子圖鑑」，桂綸鎂睽違14年重返劇集拍攝「台北女子圖鑑」成為年度最受矚目的華語影集。今天更首度公開女演員名單，包括楊謹華、天心、陸明君、李霈瑜、曾愷玹、姚以緹、連俞涵及張景嵐等近二十位，即將以各種樣貌的都會女性描繪出台北的「女子圖鑑」。

首度釋出的一分鐘前導預告裡，記錄「小鎂」桂綸鎂飾演的女主角林怡姍北上發展的心路歷程，看似光鮮亮麗的生活，一句「這是我想要的嗎？」道出忙碌追逐後內心的徬徨與迷惘。回想到台北發展的初心，當年那個單純的小女孩，20年後是更貼近自我，還是被現實磨光了理想？

「最有感的是看到一個人的成長！」這是桂綸鎂第一次看到前導預告的心情，她看到林怡姍從青澀但充滿熱情的模樣，在歷經各種挫折後的回看初心，讓她感觸良多，「我們每個人都在經歷成長的過程，都有青春懵懂、充滿熱情的時候，也有經歷社會磨練、跌倒挫折的痛苦，也有把人生看得更淡然、更從容的階段，但很難有一台機器將這一切記錄下來，也不會有面鏡子觀照不同階段的自己。」如今能透過戲劇展現出來，非常難得。

至於會怎麼形容自己的角色特質？桂綸鎂說：「林怡姍的核心本質是很善良、樸實的、充滿正義感，遇到不公平的情況會勇敢地表達出來。追求自己夢想的時候是果斷的，做決定幾乎不拖泥帶水，是個為了自己想追求的，勇敢向前的女生。」此外，小鎂認為林怡姍也是個懂得吸收並欣賞他人優點的女生，例如教導她的主管奕君（陸明君飾演），形塑了林怡姍在職場的姿態，讓她成為令人敬重的主管。

「台北女子圖鑑」故事主人翁林怡姍是個從台南永康到台北發展的女子，在前導預告中，帶出許多林怡姍的人生初體驗：第一次接到錄取通知的興奮、第一次被解僱失落，當然也有面對愛情該如何抉擇的苦惱，想得而不可得的心碎。

劇情囊括職場、友情、家庭及愛情，講述那些當初抱著憧憬踏入都市叢林，四處衝撞而練就一身本事的異地求生之子，內容貼近當代許多北上發展青年的真實生活面向，必將引起極大的共鳴。