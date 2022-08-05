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亞洲行最後一站 裴洛西：此行絕非想改變台海現狀

55歲邰正宵客串主持 台語還差一點

記者林怡秀／綜合報導
今年55歲的邰正宵保養得宜，當年他曾唱紅「999朵玫瑰」。（圖：三立提供）
今年55歲的邰正宵保養得宜，當年他曾唱紅「999朵玫瑰」。（圖：三立提供）

台灣綜藝節目「在台灣的故事」近日推出特別企畫，邀請消失在螢光幕一段時間的藝人，這次邀來29年前唱紅「999朵玫瑰」而走紅的邰正宵，這次他擔任主持人分別前往宜蘭、南投拍攝，在宜蘭採訪到一對年輕夫妻。

今年55歲的邰正宵看來保養得宜，十分凍齡，狀態驚人的好，絲毫看不出歲月痕跡。久未露臉的邰正宵對這次能客串主持人感到相當興奮，他表示一開始接到這個任務的時候，很懷疑自己能否勝任，因為他真的從沒做過主持，很怕會耽誤大家，但後來當邰正宵深入了解節目後，才知原來是去深入認識台灣的風土人情文化，於是突然充滿了興趣。

邰正宵說：「因為我在台灣這麼多年來，除了在高雄讀書，畢業之後就當歌手，當時很多時候去很多地方都是走馬看花，演出完就回家，或者是到國外表演完就回台灣。」

邰正宵笑自己是硬著頭皮接下二集主持，他還記得在錄第一集時超緊張，第一晚上基本上都睡不著，一直在想明天錄影要怎麼講。就算他拿著劇本背得很熟，但後來劇本也因為當天行程而略有些改變，還好到當天發現很多被採訪的對象都很親切，就像老朋友一樣，一直跟邰正宵侃侃而談他們的心事，才讓他覺得其實這個過程並沒有想像中那麼可怕。

拍攝過程連製作人都讚許其實看似靦腆的邰正宵，在錄影現場竟不會害羞，反倒展現很幽默的一面，唯一就是「台語還差一點」。

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